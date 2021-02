Ronnenberg will Vorreiter im Natur- und Landschaftsschutz sein

Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg will in Sachen Natur und Landschaftsschutz in der Region Hannover vorangehen. Das haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz mit einem einstimmigen Votum bekräftigt. Nach längerer Diskussion stimmten die Politiker für den vielseitigen Aktionsplan Natur und Landschaft. „Die Stadt Ronnenberg ist damit ganz weit vorne bei den Städten und Gemeinden“, attestierte Wolfgang Fiedler von der Unteren Naturschutzbehörde der Region, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm.

Runder Tisch soll Maßnahmen konkretisieren

Skepsis herrschte zunächst noch bei der CDU. Hermann-Josef Mersch und Volker Zahn forderten mehr Klarheit über Kosten und Personaleinsatz für die einzelnen der 24 mit dem Aktionsplan beschlossenen Maßnahmen. So konkret sieht das Papier aber laut Fabian Hüper (SPD) und Jens Williges (Grüne) diese Maßnahmen noch gar nicht vor. Vielmehr sollen die einzelnen Punkte an einem Runden Tisch mit Unterstützung von Fachleuten und unterschiedlicher externer Beteiligung vorbereitet werden und anschließend zum Beschluss wieder dem Ausschuss vorgelegt werden. Einige Maßnahmen würden zehn Jahre und länger in der Umsetzung benötigen, sagte Williges voraus.

Anzeige

Lesen Sie auch: Grüne wollen Fläche an Ihmer Landstraße schützen

Eines der wichtigsten Ziele des Aktionsplans ist die Schaffung von Verbindungen zwischen den einzelnen Biotopen zur Förderung der Artenvielfalt im Stadtgebiet. Hier herrsche „extremer Handlungsbedarf“, betonte Williges. Ein Mittel auf dem Weg dorthin ist die Anlage von Blühflächen und -streifen entlang von Wegen und Wasserläufen. Dafür werden im Haushalt der Stadt 25.000 Euro für das Jahr 2021 bereitgestellt. Fiedler verwies zudem auf Förderungsmöglichkeiten des Landes im Rahmen des „Niedersächsischen Weges“. Dort könnten diese Mittel „vervielfacht werden“. Der Regionsmitarbeiter bot auch seine fachliche Unterstützung am Runden Tisch an.

Mithilfe von Blühflächen können Biotope miteinander verbunden werden - auch quer durch Siedlungsgebiete, wie hier in Ronnenberg. Quelle: Uwe Kranz

BUND fordert mehr Schutz für Habitatbäume

In der Priorität ganz oben sehen will Hannelore Plaumann vom BUND den Schutz sogenannter Habitatbäume. Diese seien vor allem am Benther Berg gerade aufgrund von Fällungen in ihrem Bestand gefährdet. In einer Stellungnahme verweist der BUND darauf, dass laut Bundesnaturschutzgesetz „Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Art aus der Natur nicht entnommen, beschädigt oder zerstört werden dürfen“. Um zu verhindern, dass diese Habitatbäume versehentlich entnommen werden, sollten sie, nach Meinung der Naturschützer, in das Baumkataster aufgenommen und am Stamm besonders gekennzeichnet werden. Vor allem im Bereich der Bergschänke in Northen hatte die Waldbetriebsgemeinschaft Benther Berg zuletzt einen beachtlichen Einschlag von Buchenholz vorgenommen und damit für einen Aufschrei bei Naturschützern gesorgt.

Der Einschlag von Buschenholz am Benther Berg hatte zuletzt Naturschützer auf den Plan gerufen. Quelle: privat

Rundwanderweg soll vollendet werden

Mit kurzfristigen Änderungsanträgen warteten zudem SPD/Linke und Grüne auf. Die Grünen ruderten bei dem Vorstoß zurück, einer Fläche an der Ihmer Landstraße den Status als potenzielles Gewerbegebiet zu entziehen. Dieses Thema solle besser in der Kommission zum integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) geklärt werden, meinte Williges. „Dort gehört es hin.“ SPD und Linke plädierten unter anderem für die Aufnahme des bereits beschlossenen Rundwanderweges in Weetzen in den Aktionsplan. Zu diesem Thema hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms dem Ortsrat Weetzen für das Frühjahr einen Ortstermin in Aussicht gestellt. Der Runde Tisch zum Aktionsplan Natur und Landschaft soll ersten Planungen zur Folge bereits im ersten Quartal 2021 erstmals zusammenkommen.

Von Uwe Kranz