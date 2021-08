Ronnenberg will sich ans Veloroutennetz anschließen

Ronnenberg

Im Verlauf der Verkehrswende soll unter anderem der Radverkehr mehr Gewicht erhalten. Dafür hat die Landeshauptstadt Hannover die sogenannten Velorouten auf den Weg gebracht. Demnach sollen künftig zwölf besonders ausgebaute Radwege ausgehend vom City-Rad-Ring in der Innenstadt radial in alle Stadtbezirke führen, wie es aus dem Rathaus heißt. Auch die Stadt Ronnenberg möchte Anschluss an dieses Netz erhalten. Dafür hat sich auch der Rat der Stadt ausgesprochen. Das Ziel ist es, das Bürger der Stadt die Chance haben, schnell mit dem Fahrrad ins Zentrum der großen Nachbarstadt zu gelangen.

Beschluss: Veloroute soll bis an die Grenze verlängert werden

Für Ronnenberg ergeben sich zwei Chancen, an das Veloroutennetz angeschlossen zu werden. Die Veloroute 9 führt nach Oberricklingen, von wo sie über Devese nach Ihme-Roloven weitergeführt werden könnte. Die Route 10 endet in Badenstedt. Über diese könnte Empelde und weiter auch die Kernstadt Ronnenbergs erreicht werden. Auf diese Strecke hat der Rat seinen Fokus gelegt, zumal die Verwaltung bereits signalisiert hat, dass die personelle Kapazitäten im Rathaus voraussichtlich nicht reichen werden, beide Routen gleichzeitig voranzutreiben.

Der Antrag der SPD-Fraktion fußt offenbar auch einer Initiative ihres Bürgermeisterschaftskandidaten Marlo Kratzke. Gemeinsam mit der Bezirksratsfraktion Ahlem-Badenstedt-Davenstedt seiner Partei habe er den Antrag „Verlängerung der Veloroute bis an die Stadtgrenze in Richtung Empelde“ entwickelt, berichtet er. Diesen habe der dortige Bezirksrat dann auch beschlossen.

Auch der ADFC soll sich an den Beratungen beteiligen

Die Beschlüsse aus dem Ronnenberger Rat will Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) nun an die Landeshauptstadt und die Region als beteiligte Akteure weitergeben. „Nach allen Sommerpausen“ soll es dann gemeinsame Gespräche – auch mit Einbeziehung des ADFC – geführt werden. Dabei soll neben dem weiteren Vorgehen auch die Möglichkeit von finanziellen Förderungen des Projektes geklärt werden. Auf jeden Fall werde auch ein Eigenanteil auf die Stadt zukommen, worüber während der Haushaltsberatungen zu reden sei, so Harms. Möglicherweise müsse auch zusätzliches Personal verpflichtet werden. „Wir wollen das umsetzen“, stellt sie fest.

Ein Vorteil bei der Verlängerung der Veloroute über die Berliner Straße, die Hirtenstraße und die Ronnenberger Straße bis in die Kernstadt dürften die Pläne der Region sein, die Hirtenstraße und die Ronnenberger Straße ohnehin für den Radverkehr auszubauen. „Das spielt uns in die Karten“, sagt Harms. Allerdings erscheint es auf den ersten Blick schwierig, die Veloroute in ihrer geplanten Form vor allem durch die schmale S-Kurve an der Hirtenstraße zu führen.

Genug Platz für eine Veloroute? Die Verlängerung des ausgebauten Radweges Nummer 10 von Hannover nach Ronnenberg müsste in Empelde unter anderem die viel befahrene Hirtenstraße passieren. Quelle: Uwe Kranz

Spezielle Standards für die Umsetzung

Für Velorouten gelten nämlich spezielle Standards. Mit einheitlicher Kennzeichnung – etwa durch Markierung oder Beschilderung – sollen sie durchgängig erkennbar sein. Im Einrichtungsverkehr sind sie 2,50 Meter breit, im Zweirichtungsverkehre haben sie eine Mindestbreite von drei Metern. Die Routen sollen Oberflächen mit hoher Qualität erhalten und in bebauten Bereichen durchgehend beleuchtet werden. Dass Radler auf den Velorouten zügig vorankommen, sollen entsprechende Vorfahrtsregeln sowie angepasste Ampelschaltungen regeln. Wartezeiten – etwa an Kreuzungen – sollen dadurch reduziert oder sogar vermieden werden.

Von Uwe Kranz