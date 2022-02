Ronnenberg

Jens Heinrich Claassen ist Mitte vierzig – seine Lebenssituation ähnelt aber nach wie vor seiner Kindheit. Am Sonnabend, 12 Februar, erzählt der Komiker in der Ronnenberger Lütt Jever Scheune, was das für ihn bedeutet. Dabei geht es mitunter auch musikalisch zu.

Claassen ist im perfekten Alter für eine Midlife-Crisis. Und tatsächlich scheint er in seiner ersten Lebenshälfte nicht so richtig vom Fleck gekommen zu sein: Er lebt wieder bei seiner Mutter, ist Single und, so heißt es in der Programmbeschreibung, „seine besten Freunde sind nach wie vor seine Kuscheltiere“.

Vom Versuch, sich mit dem Älterwerden anzufreunden

Nachdem er von dem neuen Freund seiner Mutter erfährt, versucht er, einen Schlussstrich zu ziehen und sein Leben radikal zu ändern. Mit Humor und Musik nimmt Claassen seine Gäste mit auf sein ganz persönliches Abenteuer, während er versucht, sich mit dem Älterwerden anzufreunden.

Erfahrungen hat der Komiker einige, wenn es darum geht, das Publikum zu unterhalten. So steht er immer wieder auf den Bühnen der Aida-Kreuzfahrtschiffe, moderiert regelmäßig die Comedy-Sendung „NightWash“ und tritt auch sonst häufg im Fernsehen auf. Er ist Träger mehrerer Kleinkunstpreise und hat bereits bei den Berliner Wühlmäusen, am Hamburger Schmidt Theater und dem Düsseldorfer Kom(m)ödchen gespielt.

Claassen hat bereits mehrere Preise gewonnen

2014 gewann er den NDR Comedy Contest. Bereits 2009 konnte er beim 12. Bielefelder Kabarettpreis punkten. Hier belegte er den dritten Platz. „Ein großartiger Pianist. Er hat Publikumsbindung, er hat Komplexe, alles was man braucht, um als Kleinkünstler erfolgreich zu sein. Der lang vermisste Großcousin von Herbert Grönemeyer“, urteilte die Jury.

Am Sonnabend, 12. Februar, macht Jens Heinrich Claassen ab 20 Uhr Halt in der Lütt Jever Scheune, Hinter dem Dorfe 12, in Ronnenberg. Dann spielt er sein Programm „Ohne Liebe rostet nichts!“. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr, der Eintritt kostet 23 Euro. Kartenvorverkauf bei den In den HAZ-Ticketshops, online auf eventim.de sowie im Buchladen Der Buchfink, Lange Reihe 6,in Ronnenberg und dem Tui-Reisebüro, Ronnenberger Straße 18, in Empelde. Telefonische Kartenreservierung unter (05109) 7812.

Von Finn Bachmann