„Die aufwändige Organisation hat sich gelohnt“, stellt Doris Eickemeyer zufrieden fest. Gemeinsam mit 47 Männern und Frauen aus allen Ortsteilen der Stadt Ronnenberg war sie mit dem Bus zur Deister-Freilichtbühne nach Barsinghausen gefahren – ein Angebot des Seniorenbeirates der Stadt, dem sie vorsitzt. „Es war eine sehr harmonische Fahrt“, erzählt sie.

Der Plan der Seniorenvertreter war einfach: „Wir wollten einen Ausflug mit älteren Menschen machen, die sonst vielleicht nicht so oft rauskommen“, erklärte Eickemeyer. Gar nicht so leicht war es dann aber zunächst, mit der Einladung auch die Zielgruppe zu erreichen. Über Ansprechpartner in allen Ortsteilen gelang es den Mitgliedern des Seniorenbeirates dann aber, auch diese Aufgabe zu lösen.

Zugang zum Bus ist nicht für alle Teilnehmer einfach

Als nächste Hürde mussten alle Teilnehmer in den Bus gelangen, was teilweise nicht so ganz einfach war. Mit Unterstützung des Busfahrers gelang es aber, auch zehn Rollatoren in dem Gefährt unterzubringen. Am Ende hatten aber alle Mitfahrer tatsächlich einen Platz im Bus gefunden. Nach der Aufführung von „Des Kaisers neue Kleider“ in der Deister-Freilichtbühne waren alle Teilnehmer hellauf begeistert, wie Eickemeyer beobachtet hatte.

Die Vertretung der älteren Einwohner von Ronnenberg hatte sich indes maßgeblich an den Kosten der Fahrt beteiligt. Die Senioren mussten lediglich einen Unkostenbeitrag von 5 Euro für den Ausflug aufbringen. „Wir wollten etwas Gutes tun“, beschrieb Eickemeyer die Absichten des Seniorenbeirates. Die glücklichen Gesichter der Teilnehmer seien am Ende Lohn genug gewesen, erklärt die Vorsitzende.

Von Uwe Kranz