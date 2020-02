Ronnenberg

„So soll es sein“, sagt Antje Haeseler in ihrer Begrüßung angesichts des voll besetzen Gemeindesaals beim ersten Ronnenberger Abend in diesem Jahr. Mit dem maritimen Programm „ Shantys, Seasongs und Salty Dogs“ hat die Formation Spätlese & Friends zahlreiche Musikbegeisterte in die gemütliche Atmosphäre der Ronnenberger Einrichtung gelockt.

Das Angebot ist durchaus abwechslungsreich – mit teils bekannten Songs, wie dem „Drunken Sailor“, plattdeutschen Liedern, aber auch wiederentdeckten Shantys rund um die ersten Ausfahrten des Großseglers „Sea Witch“ Mitte des 19. Jahrhundert oder Lieder, die die verzweifelte Suche nach der legendären Nordwestpassage beschreiben. Mit zum Programm gehören auch zwei Songs des britischen Autors und Folksängers Ewan McColl, die dieser um 1960 für die BBC Radio Ballads schrieb – unter anderem über die harte Arbeit der Heringsfischer („The Shoals of Herring“).

Das begeisterte Publikum spendet viel Beifall

Eine lyrische Klammer rund um die Songs, die Musiker Dieter Schaefer, Erich Rickmann, Werner Preissner, Karin Seitz und Arno Dinse erklingen lassen, bilden die von Ingo Arlt vorgetragenen Texte: kurze Sequenzen, unter anderem aus Annie Proulx Roman „Schiffsmeldungen“, dem Bestseller „Moby Dick“ von Herman Melville oder Sten Nadolnys Bestseller „Die Entdeckung der Langsamkeit“. Das Publikum ist von der Mischung aus Musik und Lesung begeistert und trotzt Spätlese & Friends am Ende zwei Zugaben ab.

Der nächste Ronnenberger Abend ist am Freitag, 13. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus Am Kirchhofe. Dann spricht und diskutiert Superintendentin Antje Marklein mit dem Publikum über das Thema „Wozu ist die Kirche da?“.

Von Uwe Kranz