Impfangebote gibt es viele – wer berufstätig ist, könnte unter der Woche trotzdem Schwierigkeiten haben, ein passendes Angebot zu finden. Abhilfe schaffte am vergangenen Sonntag die Johanniter Unfallhilfe (JUH). Zum vierten Mal konnten sich Interessierte beim sogenannten Adventsimpfen in der Johanniter-Niederlassung am Hagacker immunisieren lassen.

Die Nachfrage war weiterhin hoch, habe aber im Vergleich zu den vorigen Sonntagen nachgelassen. Am frühen Nachmittag waren rund 400 Impfstoffdosen verabreicht worden. Am Ende waren es dann 515, berichtet Pressesprecher Marcel Schwarzenberger. Den Rekord von 874 Impfungen, den sie am vorletzten Sonntag aufgestellt hatten, konnten die Helfer somit nicht knacken. Bei den ersten drei Terminen wurden zusammen 2223 Impfdosen verabreicht. Insgesamt wurden beim Adventsimpfen also rund 2740 Menschen vor Covid-19 geschützt. Erstimpfung seien dabei eher die Ausnahme gewesen. Häufiger seien die Menschen zu ihrer Booster-Impfung gekommen, sagt Zugführer Niklas Tracht.

Nicht alle Impfwilligen kommen aus Ronnenberg

Für Tracht ist das dezentrale Impfen ein guter Weg. „Es ist echt gut angenommen worden“, sagt er. Dabei ließen sich nicht nur Ronnenberger in Ronnenberg impfen. Ein Beispiel dafür ist Tina, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. „Ich habe mit meiner Familie einen Ausflug gemacht“, sagte sie. Auf dem Rückweg vom Wisentgehege in Springe habe die Hannoveranerin dann Halt bei den Johannitern gemacht. Auch aus Pattensen und Laatzen kamen bereits Leute, erinnert sich Tracht. Für viele ist aber vor allem die Nähe zum Wohnort ein Argument für das Impfen bei den Johannitern gewesen.

Auch der Empelder Helmut Wolke hat sich bei den Ehrenamtlern seine Drittimpfung abgeholt. Er berichtete von tragischen Todesfällen in seiner Nachbarschaft. „Schutz gibt es nur durch die Impfung“, ist er sich sicher. Einig waren sich die Impfwilligen in einem Punkt: Das Angebot der Johanniter sei gut organisiert und einladend.

"Schutz gibt es nur durch Impfung", meint Helmut Wolke. Quelle: Finn Bachmann

Vor den Türen umsorgte wie bereits bei den vorigen Terminen die Ronnenberger SPD die Wartenden mit heißen Getränken. Eine Schlange hat sich auch dieses Mal zwischenzeitlich ergeben – wirklich lang war sie aber nicht. Im Gegensatz zu den mobilen Impfteams der Region sei das Angebot des Ortsverbandes Deister der Johanniter ehrenamtlich organisiert, erklärt Schwarzenberger. Ob es nach dem heutigen Termin mit Angeboten am Wochenende in Ronnenberg weitergeht, sei noch nicht klar.

Von Finn Bachmann