Empelde

Während der Ratssitzung im Juli hatten beide Seiten noch einmal Gelegenheit, sich gegenseitig für den gemeinsamen Weg zu danken. Hans-Heinrich Hüper trat nach beinahe 40 Jahren als Ratsherr aus gesundheitlichen Gründen zurück, wurden mit vielen lobenden Worten aller Fraktionen bedacht und äußerte zum Abschied die Hoffnung auf den Erhalt der Umgangsformen im Rat. „Das Zwischenmenschliche darf am Ende nicht leiden“, sagte er. Am Dienstag starb Hans-Heinrich Hüper im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner Krankheit. „Die Stadt Ronnenberg trauert um Hans-Heinrich Hüper, der von seiner schweren Krankheit erlöst wurde“, heißt es in einer Mitteilung von Bürgermeisterin Stephanie Harms, die Hüper als einen „politischen Ziehvater“ bezeichnet.

Der CDU-Politiker hinterlässt mit seinem großen Sachverstand eine große Lücke in der politischen Landschaft und war ein Urgestein der Kommunalpolitik. „Er wird uns immer in bester Erinnerung bleiben“, sagte die Ratsvorsitzende Karin Reinelt zu Beginn der Ratssitzung am Mittwochabend. Das Gremium, dass Hans-Heinrich Hüper noch im Juli mit der höchsten Auszeichnung der Stadt, der Gelbgoldenen Ehrenadel, ausgezeichnet hatte, ehrte den ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister mit einer Gedenkminute.

Politischer Weg von vielen Ämtern geprägt

Hans-Heinrich Hüpers politischer Weg war von vielen Ämtern geprägt. Neben seinem Engagement im Rat auch als Sprecher seiner Fraktion und der Gruppe war er Mitglied und Vorsitzender in vielen Ausschüssen und Gremien, unter anderem 28 Jahre lang im einflussreichen Verwaltungsausschuss. Er war stellvertretender Ratsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister. Hans-Heinrich Hüper vertrat die Interessen Ronnenbergs zudem 15 Jahre lang im Kreistag und später in der Regionsversammlung. Seit 2005 ist er Ehrenstadtbrandmeister, nachdem er zuvor zwölf Jahre lang die Geschicke der Stadtfeuerwehr geleitet hatte. In seinem Beruf als Landwirt war Hüper zudem seit 1995 Vorsitzender der Teilungs- und Verkoppelungsinteressentenschaft Empelde (Realverband).

Hans-Heinrich Hüper (links) verabschiedet sich im Juli aus dem Rat der Stadt. Bürgermeisterin Stephanie Harms überreicht ihm die Ehrennadel. Quelle: Uwe Kranz

Auch für die Verbindung zu den drei Partnerstädten Duclair ( Frankreich), Swarzedz ( Polen) und Ronneburg ( Thüringen) setzte sich Hans-Heinrich Hüper aktiv ein, ist auch in allen drei gern gewesen und für ihn war es selbstverständlich die Freunde aus den Partnerstädten bei sich aufzunehmen. Auch bei ihnen hat er nicht zuletzt durch seine eine hohe Akzeptanz erlangt.

Der Empelder Hans-Heinrich Hüper hatte im Juli seine langjährige Lebensgefährtin geheiratet. Seine Bodenständigkeit würdigte Bürgermeisterin Harms, die Hans-Heinrich Hüper als das „Vorbild von nebenan“ bezeichnet hatte.

Von Uwe Kranz