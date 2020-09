Ronnenberg

Die drei hauptamtlichen Mitarbeiter des Jugendzentrums in Empelde haben eine positive Bilanz zum Ronnenberger Sommerferienpass gezogen. Die Ferienangebote in den Sommerferien hätten gezeigt, dass auch unter außergewöhnlichen Umständen ein abwechslungsreiches, spannendes und sicheres Programm für Kinder und Jugendliche durchgeführt werden kann, heißt es in einem Fazit.

Mit der Unterstützung einiger Vereine und weniger Ehrenamtlicher haben die städtischen Mitarbeiter insgesamt 45 Aktionen angeboten. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren haben mehr als 120 Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Damit sei man im Vergleich zu den umliegenden Kommunen sehr gut aufgestellt gewesen. Allerdings mussten aufgrund der Corona-Problematik einige Aktionen mit weniger Teilnehmern angeboten werden. „Wo es ging, haben wir noch einzelne Plätze herausgekitzelt“, sagte Jugendpfleger Christoph von Maltzahn. Damit sollten Absagen vermieden werden.

Anzeige

Aktivitäten im Freien beliebt

Auffällig sei in diesem Jahr die besondere Nachfrage nach Aktivitäten im Freien gewesen. „Bei bestem Wetter hatten alle sehr viel Spaß während der Tageskanutour auf der Aller, das Bogenschießen ließ die Teilnehmenden ihre schlummernden Talente entdecken und mit Säge und Raspel entstanden aus einfachen Ytong-Steinen kleine Kunstwerke“, resümierten die Organisatoren einige Programmpunkte. Aber auch Aktionen, die drinnen angeboten wurden, seien weitestgehend ausgebucht und beliebt gewesen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch die Kanutour gehörte in diesem Sommer zu den besonders beliebten Aktionen. Quelle: Privat

Während der Fahrt wird fast nicht gesprochen

Für die Organisatoren war das umsichtige Verhalten und das Mitdenken beim Einhalten der notwendigen Hygienemaßnahmen aller Beteiligten besonders wichtig. Von Maltzahn betonte, dass vor allem die Kinder die Regeln gut verinnerlicht hatten und sich davon nicht den Spaß an den Aktionen vermiesen lassen haben. Es sei kein Unterschied zu den anderen Jahren festzustellen gewesen, berichtete der Jugendpfleger. Auffällig war nur, dass das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bei Transferfahrten mit dem städtischen Bulli die sonst rege Kommunikation der Kinder untereinander während der Fahrt nahezu vollständig unterdrückt habe.

Derzeit erstellen von Maltzahn und seine Kollegen eine von der Politik geforderte neue Konzeption zur Jugendarbeit in der Stadt. Diese soll zunächst dem Fachausschuss für Bildung und Jugend in seiner nächsten Sitzung am 21. September vorgelegt werden. Gefordert wurde von den Ausschussmitgliedern unter anderem ein stärkeres Engagement der städtischen Mitarbeiter für Jugendliche ab 14 Jahren. Ob das auch Auswirkungen auf Qualität und Umfang künftiger Ferienpassprogramme haben werde, konnte von Maltzahn noch nicht beurteilen. Das hänge von den Entscheidungen der Politik ab, sagte er.

Von Uwe Kranz