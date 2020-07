Ronnenberg

Das große Stühlerücken in den öffentlichen Gebäuden der Stadt Ronnenberg geht nun bald weiter. Mithilfe von zahlreichen Rochaden will die Verwaltung den Platz in den stadteigenen Bauten besser nutzen und zeitgleich zusätzliche Anforderungen wie ein Ganztagsangebot in der Grundschule erfüllen. Auch Anmietungen und Neubauten gehören zu dem großen Rundumschlag. Der nächste Schritt ist der Umbau der Heimatmuseums und der damit verbundene Umzug des Trauzimmers aus der Velsterstraße 2 in das Gebäude Über den Beeken 13.

„Ich hätte dem Museum gern mehr Platz eingeräumt“

Das Team Gebäudewirtschaft hat jetzt konkrete Pläne für den Umbau des Heimatmuseums vorgestellt. In Kürze werde der Bauantrag gestellt, kündigte Teamleiter Cord Hennies jetzt an. Die Pläne gehen mit einer kleinen Enttäuschung für den Museumsverein einher, der das Heimatmuseum betreibt. „Ich hätte dem Museum gern mehr Platz eingeräumt“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Nach den Planungen sei das nun aber nicht möglich.

Profitieren soll die Sammlung von Erinnerungsstücken aus der Stadtgeschichte aber von einem barrierefreien Zugang, der mit dem Umbau geschaffen werden soll. Dazu wird auf der Seite, die zum Edeka-Markt gelegen ist, ein Aufzug an das Gebäude gebaut. Außerdem werde der derzeit unzureichende Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht und die Toilettenanlage modernisiert, zählte Harms die Vorteile für den Verein auf. Der gesamte Umbau soll rund 800.000 Euro kosten. 200.000 Euro davon übernimmt die Tourismusförderung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Standesamt bleibt in ehemaliger Sparkasse

Platz für das neue Trauzimmer, das im Erdgeschoss des Heimatmuseums entstehen soll, macht die Jugendhilfe der Region „2. Chance“, die im Gegenzug zunächst in die Velsterstraße 2 umziehen soll. Für die Brautpaare und Gäste soll der Eingang von der Straße Über den Beeken aus zugänglich gemacht werden. Das Büro des Standesamtes bleibt dagegen in Sichtweite der Hochzeitsgesellschaften in der angemieteten ehemaligen Sparkasse an der Langen Reihe untergebracht.

Mit dem Umzug dieses Arbeitsplatzes und des Bürgerbüros aus der Velsterstraße 2 in das frühere Bankgebäude an der Buswendeschleife hatte das Stühlerücken im Mai 2019 begonnen. Am alten Standort soll neben der „2. Chance“ auch eine Gedenkstätte für die während der Nazi-Herrschaft vertriebenen Ronnenberger Juden geschaffen werden.

Nach dem Standesamt und dem Bürgerbüro soll auch das Trauzimmer aus der Velsterstraße 2 ausziehen. Quelle: Uwe Kranz

Ein weiterer Schritt in dem Ringtausch der öffentlichen Einrichtungen dürfte nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Marie-Curie-Schule in Empelde (geplant: Mitte 2022) folgen. Mit dem Umzug der Jahrgänge 5 und 6 aus Ronnenberg in den neuen Trakt, erhält die benachbarte Grundschule auf dem Kirchhügel mehr Raum. Der alte Gebäudeteil der Grundschule soll dafür dann wiederum für diverse neue Nutzungen zur Verfügung stehen. Denkbar ist laut Harms, dass die „2. Chance“ dann erneut in den Altbau neben der Michaeliskirche umzieht.

Heimatmuseum bleibt für Publikum noch geschlossen

Das Heimatmuseum in Ronnenberg bleibt mindestens bis zum Ende der Sommerferien für den Publikumsverkehr geschlossen. Wie der Museumsverein mitteilte, sind die notwendigen Abstandsregeln während der Corona-Pandemie in den engen Räumen und Treppenhäusern nicht einzuhalten.

Von Uwe Kranz