Ronnenberg/Langenhagen

Seit Sonnabend werden Reiserückkehrer aus Risikogebieten am Flughafen Hannover auf das Coronavirus getestet. Dabei helfen Ehrenamtliche der Ronnenberger Johanniter. Bis Dienstag um 6 Uhr haben sich 10.196 Menschen testen lassen.

Niklas Tracht vom Ortsverband Deister: Zu den Aufgaben am Flughafen gehört auch die Registrierung der Reiserückkehrer, die sich testen lassen. Quelle: Sylke Heun

Einsatz läuft bislang reibungslos

Tracht und Lena Köhne, die beim Ronnenberger Ortsverband die ehrenamtlichen Tätigkeiten koordinieren, hatten die 30 Aktiven gefragt, ob Interesse an dem Einsatz besteht. 21 Mitglieder hätten sich daraufhin bereit erklärt, am Flughafen entweder im Bereich der Registrierung mitzuarbeiten oder von den Reiserückkehrern Abstriche der zu nehmen. „Alle freuen sich, nach der langen Corona-Pause endlich wieder etwas zu tun zu haben“, sagt Tracht. Auch er selbst sei schon mehrfach in Langenhagen im Einsatz gewesen.

Die Arbeit am Flughafen funktioniere reibungslos, betont Tracht. Bislang habe es zwischen den Ehrenamtlichen und den Passagieren auch keinerlei Probleme gegeben, berichtet er. Tracht freut sich außerdem über einen positiven Nebeneffekt des Einsatzes, wie er sagt. Bei mehr als 100 Johannitern, die dort tätig sind, treffe man auf Kollegen aus dem gesamten Regionalverband, könne so Kontakte knüpfen und sich austauschen.

Von Janna Silinger