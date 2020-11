Ronnenberg

Mit ein bisschen Verzögerung ist es jetzt verfügbar: das Video, das die Künstler Leon Braje, Tanja Lutz und Music Unlimited am Montag das Video zu ihrem Protestsong „Hier will ich bleiben“ bei Youtube veröffentlicht haben. Dort kann der Film ab sofort unter dem Songtitel oder dem Projektnamen „ Ronnenberg MUnited“ abgerufen werden.

Mit dem Lied zum Video wollen die Musiker aus Ronnenberg und Weetzen ihre Ablehnung gegenüber dem Projekt der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg ausdrücken und veranschaulichen. Das Unternehmen plant, die örtliche Kalihalde mit Bauschutt abzudecken.

Video zeigt idyllische Bilder vom Umfeld der Kalihalde

Mit idyllischen Bildern aus dem Umfeld der Halde zeigen die Künstler, was aus ihrer Sicht bei diesem Projekt auf dem Spiel steht. Auch der Text von „Hier will ich bleiben“, der bei einem Open-Air-Konzert am 23. Oktober in Weetzen uraufgeführt wurde, handelt davon. Der Song ist bereits auf allen gängigen Streaming-Kanälen verfügbar.

„Im Video sind auch alle Künstler zu sehen, die musikalisch an dem Lied beteiligt waren“, sagt Lutz. Für sie ist das Video das i-Tüpfelchen auch für vier Monate intensive Arbeit. „Wir wollten einfach zeigen, worum es uns geht“, sagt sie, und dass den Gegnern des Bauschuttprojektes immer wieder etwas Neues einfallen wird, um dagegen zu protestieren. „Wir Ronnenberger geben nicht auf“, kündigt Lutz an.

