Ronnenberger Kitas erreichen ab Montag fast den Regelbetrieb

Ronnenberg

Auch in Ronnenberg atmen die Eltern von Vorschulkindern auf. Die Kinderbetreuungseinrichtungen sollen ab Montag, 22. Juni, wieder mit einem eingeschränkten Betrieb an den Start gehen. Das Ende der Notbetreuung bedeutet für die städtischen Einrichtungen, „dass wir sehr nah an den Regelbetrieb heranreichen werden“, wie Thomas Marhenke feststellt, der das Team Kinderbetreuung der Stadtverwaltung leitet. Vor allem in den Früh- und Spätangeboten werde es aber weiterhin noch zu Einschränkungen kommen, ergänzt Torsten Kölle, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales.

Drittkräfte als Lösung der Betreuungsengpässe

Ein wahrer Kraftakt war die Organisation der bisherigen Notbetreuung für die Verwaltung in den vergangenen Wochen. Kleinere Gruppen und der Ausfall von Erzieherinnen, die der Risikogruppe angehören, machten die Versorgung der seit Mitte Mai immerhin 447 zu betreuenden Kinder mit Betreuungskräften zu einer Herausforderung. Auch externe Kräfte und Eltern durften laut Verordnung nicht für diese Aufgabe eingesetzt werden. „Nur Dank unserer Drittkräfte war es möglich, die Betreuung aufrecht zu erhalten“, sagte Marhenke. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt den Springkraftpool aufgelöst und stattdessen jeweils eine dritte Betreuerin pro Gruppe eingerichtet. Dieses Alleinstellungsmerkmal der Stadt half nun, die Krise zu überwinden.

Anzeige

Auch räumlich musste das Team – sogar buchstäblich – einiges bewegen. Die kleineren Gruppen mussten in einer größeren Anzahl von Räumen untergebracht werden, da Räume nicht mehrfach genutzt werden durften. Eine Sporthalle, Flure und jeder andere nutzbare Raum wurde deshalb zu Gruppenräumen umgewandelt. „Teilweise musste aus hygienischen Gründen der Bodenbelag kurzfristig getauscht werden“, schilderte Marhenke.

Weitere HAZ+ Artikel

Erkrankte Kinder müssen zu Hause bleiben

Mit der neuen Verordnung werden viele Dinge nun einfacher, wie Kölle am Dienstag in einer dreistündigen Gesprächsrunde mit den Kitaleitung ausführlich erörtert hat. Die Gruppengrößen dürfen ab Montag wieder die normalen Größen erreichen. Außerdem dürfen auch ungelernte Kräfte und Eltern helfen, Engpässe bei der Betreuung zu überbrücken. Zudem wurde die Schlafraumnutzung erleichtert. „Wir haben alle Einzelheiten, bis zu den vorgeschriebenen Abständen der Betten durchgesprochen“, erzählt Kölle. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten müssen auch keine Gruppen vermischt werden.

Trotz aller Lockerungen müssen sich Eltern und Kinder auf eine Reihe von neuen Regeln in den Einrichtungen einstellen. Diese betreffen die Hygiene, Essensversorgung, allgemeine Abläufe und Betreuungszeiten. Informationen dazu verteilen die jeweiligen Einrichtungsleitungen. Die Verwaltung betont dazu, dass erkrankte Kinder nicht in die Kita gebracht werden dürfen.

Stadt ermittelt Bedarf für eine Ferienbetreuung

Aber es gibt für die Eltern auch noch weitere gute Nachrichten: So fragt die Stadtverwaltung derzeit bei allen Eltern ab, ob der Bedarf einer Ferienbetreuung besteht. Zielgruppe sind Eltern, die während der zurückliegenden Corona-Schließzeit ihren Jahresurlaub verbraucht haben und während der Regelschließzeit in den Sommerferien nun erneut vor dem Problem der Kinderbetreuung stehen würden. „In dieser Not sind wir für die Eltern da“, sagt Kölle. Die Abfrage soll einen möglichen Bedarf ermitteln.

So läuft die Erstattung der Kita-Gebühren Die Stadt hat nun auch geregelt, wie die Gebührenerstattung für die Zeit der coronabedingten Kita-Schließung erfolgen soll. Der gesamte Erstattungsbetrag ergibt sich demnach aus den von den Eltern gegebenenfalls gezahlten Gebühren für den halben Monat März, den gesamten April und Mai sowie der Monatsgebühr für Juni – abzüglich des siebenfachen Tagessatzes für die Betreuung ab 22. Juni. Ab diesem Zeitpunkt fallen die Gebühren unabhängig der tatsächlich angebotenen Betreuungszeit wieder in voller Höhe an. Der auf diese Weise anfallende Erstattungsbetrag soll zunächst mit rückständigen Gebühren verrechnet werden.

Von Uwe Kranz