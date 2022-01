Ronnenberg

Die Absicht der Ratsparteien, mit einer Änderung ihrer Geschäftsordnung mehr Bürgernähe herzustellen, ist nicht gleich auf Anhieb erfolgreich gewesen. Die Verlegung der Einwohnerfragestunde an den Beginn der Tagesordnung jeder Sitzung kam bei ihrer ersten Anwendung offenbar nicht nur für die Bürger überraschend. Und auch sonst hatten die meisten Politiker offenbar einiges von dem verdrängt, was sie etwa vier Wochen zuvor alle gemeinsam beantragt und dann auch einstimmig beschlossen hatten.

Mithilfe der geänderten Geschäftsordnung sollen die Ronnenberger Bürger und Bürgerinnen häufiger während einer Sitzung des Stadtrates zu Wort kommen. Zwei Einwohnerfragestunden und die Möglichkeit zu anderen Tagesordnungspunkten Fragen stellen zu können, sollen das Interesse der Bürger an den Sitzungen erhöhen und die Transparenz der Entscheidungen verbessern.

Leichtes Durcheinander um die Tagesordnung

Beim ersten Mal hakte es jedoch schon bei der richtigen Tagesordnung. Bei der turnusgemäßen ersten Veröffentlichung per Pressemitteilung gab es weiterhin nur eine Sprechstunde am Ende der Themenliste. Auf Anfrage hieß es dazu aus dem Rathaus, die neue Geschäftsordnung müsse zunächst noch schriftlich geändert werden. Die neue Version gelte dann erst ab der Sitzung am 23. Februar.

Als die Ratsvorsitzende Karin Reinelt während der Januarsitzung dann die Tagesordnung beschließen ließ, ging sie offenbar auch von der veröffentlichten Version aus und wollte gleich zur Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung übergehen. Ein Zwischenruf wies sie darauf hin, dass im Ratsinformationssystem inzwischen eine geänderte Version aufgetaucht war. Darin war die Einwohnerfragestunde in der Abfolge zwar nach vorn gerutscht, nun fehlte aber die zweite am Ende. Ob die folgende zweite Abstimmung über die Tagesordnung auf die Version mit zwei Fragestunden abzielte, wurde nicht ganz klar. Letztlich kam als nächstes aber Carsten Ahrens zu Wort, der sich als einziger Bürger zu Wort meldete.

Ratsvorsitzende beendet lange Diskussion auf Bürgerfrage

Auf seine Frage, was die Stadt gegen wild im öffentlichen Raum abgestellte Fahrzeuge ohne Nummernschild unternehmen wolle, entspann sich nach Darlegung der Rechtslage durch Fachbereichsleiter Frank Schulz eine engagierte Debatte, was getan werden könnte oder sollte. Beteiligt waren Vertreter alle Fraktionen – bis Reinelt nach fast 20 Minuten darauf hinwies, dass auch die neue Geschäftsordnung eine Diskussion nach Einwohnerfragen grundsätzlich ausschließt. Deutlich wurde dennoch wieder einmal, dass der ruhende Verkehr für viele ein großes und bislang ein ungelöstes Problem in der Stadt ist.

Das Ziel mehr Beteiligung an der Sitzung zu erzielen, erreichte der Rat im ersten Versuch allerdings nicht. Denn nach dem Austausch über den Ahrens-Beitrag waren von Bürgerseite an diesem Abend schon alle Fragen gestellt. Weder zu weiteren Punkten der Tagesordnung noch in der zweiten Fragerunde am Ende hatten die Ronnenberger Bürger weiteren Klärungsbedarf. Vielleicht fehlt ihnen aber – wie ihren politischen Vertretern – einfach nur ein bisschen Übung mit den neuen Gepflogenheiten.

Von Uwe Kranz