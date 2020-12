Ronnenberg

Auch in die Diskussion um digitale Ratssitzungen ist mit den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern einige Bewegung gekommen. So hat der Krisenstab der Stadt Ronnenberg die für Mittwoch, 16. Dezember, angesetzte öffentliche Sitzung des Stadtparlamentes, die in der Großsporthalle der Marie-Curie-Schule abgehalten werden sollte, abgesetzt. Die nächste Sitzung soll nun am 20. Januar 2021 stattfinden.

Erforderliche Beschlüsse werden, soweit möglich, in der Zwischenzeit auf den Verwaltungsausschuss übertragen. Dazu wird ein Umlaufverfahren durchgeführt. Um darüber hinaus handlungsfähig bleiben zu können, sollen weitere Tagesordnungspunkte in der Sondersitzung des Rates im Januar beraten werden. Diese wird allerdings erstmals als Hybridsitzung veranstaltet. Der Präsenzteil mit einer Person pro Gruppe/Fraktion, der Ratsvorsitzenden und Vertretern der Verwaltung wird im großen Sitzungszimmer des Rathauses organisiert. Maximal zwölf Teilnehmern dürfen dort zusammenkommen. Der Rest der Ratsleute kann sich per Video dazuschalten. Im kleinen Sitzungszimmer wird eine Liveübertragung für fünf Bürger als Gäste angeboten.

Rat beschließt in November Sitzungen im Hybridverfahren

Bürgermeisterin Stephanie Harms weist darauf hin, dass der Rat in seiner Sitzung am 11. November 2020 beschlossen hatte, dass Hybridsitzungen möglich sein sollen, sobald sie technisch möglich sind. Die Ratsmitglieder seien alle mit einem iPad der Stadt Ronnenberg und einer mobilen Karte ausgestattet worden, sodass dies kein Problem darstellen dürfe.

Zuvor war ein sogenanntes Pairingverfahren mit halb so vielen Teilnehmern wie normal an der Gegenstimme von Einzelratsmitglied Martin Depner gescheitert. Daraufhin wurde die Sitzung am Mittwoch zunächst wieder als Präsenzsitzung angeboten. Am vergangenen Freitag erfolgte dann ein Vorstoß der Grünen, dem sich auch die FDP anschloss. Die Forderung: Ratssitzungen ganz ohne Präsenz der Politiker zu veranstalten. Harms unterstützt den Vorstoß grundsätzlich, muss aber einschränken: „Die Verwaltung bietet gerne eine Hybridsitzung an, doch das geht nur, wenn maximal eine Person pro Gruppe/Fraktion vor Ort ist. Solange dies nicht gewollt ist, geht es leider nicht.“

Von Uwe Kranz