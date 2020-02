Ronnenberger Senioren wählen neuen Beirat

Ronnenberg

Bevor zwischen dem 14. Februar und dem 13. März der zweite Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg per Briefwahl bestimmt wird, werden interessierte Wahlberechtigte im Stadtgebiet in den beiden Wahlbereichen bei Infoveranstaltungen über die Kandidaten informiert. Die Briefwahlunterlagen erhalten alle Stimmberechtigten rechtzeitig per Post. Wählen dürfen den Seniorenbeirat der Stadt alle Bürger ab dem 60. Lebensjahr.

Zehn Mitglieder des bisherigen Seniorenbeirates treten wieder an und möchten auch in Zukunft die Interessen der Ronnenberger Senioren in der Stadt Ronnenberg vertreten. Darüber hinaus gibt es einen neuen Kandidaten, sodass es insgesamt elf Bewerber gibt. Der Seniorenbeirat wird für vier Jahre gewählt – und besteht aus elf Mitgliedern. Doch auch wenn es nur elf Bewerber auf elf Sitze gibt, muss eine Briefwahl erfolgen. Denn laut Satzung für den Seniorenbeirat erfolgt die Wahl ausschließlich als vereinfachtes Briefwahlverfahren, Ausnahmen sind in der aktuellen Satzung nicht vorgesehen.

Bürgermeisterin für Satzungsänderung

„Der künftige Seniorenbeirat wird gebeten eine Satzungsänderung vorzubereiten“, regt Bürgermeisterin Stephanie Harms an. „Es soll künftig geregelt sein, ob ein anderes Verfahren zur Besetzung des Seniorenbeirats möglich ist, wenn sich nur elf oder sogar weniger Bewerber gemeldet haben.“ Die Satzungsänderung kann abschließend nur der Rat der Stadt beschließen.

Die Kandidatenvorstellung im Wahlbereich 1 ( Ronnenberg, Weetzen, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven) beginnt am Donnerstag, 6. Februar, um 17 Uhr, im Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzer Kirchweg 3. Das sind die Kandidaten: Friedrich Haeseler, Jürgen Kruse, Karin Meyer, Christian Scholz und Manfred Scholz.

Das sind die Kandidaten

Die Veranstaltung im Wahlbereich 2 ( Empelde und Benthe) soll am Mittwoch, 5. Februar, um 18 Uhr in der Aula der Marie-Curie-Schule, Am Sportpark, in Empelde starten. Die Kandidaten sind Achim Bollmann-Oberlein, Wilfried Breipohl, Doris Eickemeyer, Otmar Haas, Ulf Norloch und Udo Witt.

Der weitere Zeitplan auf dem Weg zum neuen Seniorenbeirat steht ebenfalls fest. Am 13. März beginnt um 18 Uhr die Auszählung der eingegangenen Stimmen. Am 16. April tritt der neu gewählte Beirat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz