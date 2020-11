Ronnenberg

Eigentlich war das ein guter Zeitplan: Das Stadtarchiv Ronnenberg sollte 2019 eröffnen, passend zum 50-jährigen Bestehen der 1969 gegründeten Ronnenberger Großgemeinde. Doch weil sich ein Archiv dieser Größenordnung nicht so einfach nebenbei aufbauen lässt, war die Eröffnung verschoben und auf November 2020 terminiert worden. Doch dieser Startpunkt lässt sich nun auch nicht halten – gegen eine Pandemie kommt kein Zeitplan an. „Wir machen das dann einfach im nächsten Jahr“, sagt Matthias Biester.

Der Leiter des Stadtarchivs wirkt völlig entspannt. „Im März kamen die Regale, die konnten wir in Ruhe aufbauen und die Erstausstattung fertigstellen. Demnächst kommen noch weitere Regale hinzu. Und abgesehen davon: Auf ein Jahr früher oder später kommt es nicht an. Ein Archiv sei wie ein Haus: „Das wird nie fertig.“ Das gelte vor allem dann, wenn eine solche Einrichtung von Grund auf neu bestückt werden muss. „Bis wir alle Akten, Mappen und Dokumente erhalten und diese eingearbeitet haben, vergehen 15 bis 20 Jahre, jede Woche kommt etwas Neues rein“, sagt Biester und freut sich über die vielen Inhalte fürs Archiv. Mit „wir“ meint er sein Team vom Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales.

Historische Schätze schlummern auf Dachböden

Die historischen Schätze schlummern schließlich überall, nicht nur im Privatbesitz. „Vor allem auf den Dachböden in den Verwaltungsstellen, aber auch im Heimatmuseum und den Schularchiven gibt es noch viel Material, viel haben wir von dort auch schon bekommen“, sagt Biester, der seine Stelle im Herbst 2019 angetreten hat. Der studierte Historiker leitete von 1985 bis 1993 das Heimatmuseum und beschäftigt sich zudem gefühlt schon sein ganzes Leben lang aus reinem Interesse mit der Geschichte seiner Heimatstadt Ronnenberg.

Die eingehenden Unterlagen müssen gereinigt werden, weil an ihnen oft die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Verstaubt, verschmutzt und durchnässt sind viele Dokumente, nicht selten haben Schädlinge wie Papierfischchen ganze Arbeit geleistet. „Die angefressenen Seiten können wir nicht wieder herstellen, aber die Dokumente säubern“, sagt Biester und zeigt auf eine sogenannte Sicherheitswerkbank. Das Spezialgerät reinigt die Luft in den Büchern, filtert die Schädlinge und gegebenenfalls Schimmel heraus.

Das Stadtarchiv befindet sich im Keller des Gemeinschaftshauses. Dort war bis 2017 eine Kegelbahn. Nur noch die langgezogene Form des Raums, in dem sich jetzt die Regale befinden, erinnert an die frühere Sportanlage. Im Vorraum gibt es einen großen Bildschirm, der Interessierten eine große Mediathek bietet. Mehrere 1000 Fotos, schätzt Biester, habe man mittlerweile digitalisiert. Das Themenspektrum reicht von Kirchengeschichte und der Industriehistorie über die Nazi-Zeit bis hin zu Kommunalpolitik und Alltagsgeschichten. „Etwa 15.000 Bilder müssen wir aber noch digitalisieren“, sagt der 55-Jährige.

Stadtarchivar will in Schulen gehen

Dennoch: „Mit der Erstausstattung sind wir fertig“, sagt Biester. Der Eröffnungstermin für 2021 steht noch nicht fest – auf jeden Fall aber dann, wenn Corona-Lockerungen in Sicht sind. „Wir wollen es gern in größerem Rahmen machen, damit auch Menschen bei der Eröffnung dabei sein können“, sagt Biester. Und das ist nicht sein einziger Plan. „Ich möchte in die Schulen gehen und archivpädagogische Arbeit leisten“, fügt er hinzu. Denn aus seiner Erfahrung im Heimatmuseum weiß er, dass sich Kinder und Jugendliche durchaus für die Geschichte ihrer Wohnorte interessierten. „Manche wollten gar nicht mehr gehen.“

Von Stephan Hartung