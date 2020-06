Ronnenberg

Ungewöhnlich scharf haben die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales die drei Mitarbeiter der Stadtjugendpflege kritisiert. Die Politiker gaben dem Team um Christoph von Maltzahn den Auftrag, seine Arbeit neu auszurichten. Künftig soll die Arbeit mit Ü 14-Jugendlichen aus prekären Verhältnissen im Mittelpunkt stehen, die seit Jahren keine eigene Anlaufstelle haben.

Nach heftiger öffentlicher Kritik vonseiten der Grünen an der Arbeit der Stadtjugendpfleger vor allem an fehlenden Angeboten zu Zeiten des Corona-Shutdowns erhielt von Maltzahn die Möglichkeit, die Inhalte der Arbeit seines Teams vor dem Ausschuss zu erläutern. Demnach beschäftigen sich die drei Mitarbeiter vormittags überwiegend mit Verwaltungstätigkeiten und nachmittags mit dem Offene-Türen-Konzept für Kinder im Empelder Jugendzentrum (Juz). Außerdem werden Ferienpassangebote vorbereitet und begleitet. Ein Konzept für den Betrieb eines Ü 14-Jugendraumes in Ronnenberg hatte der Stadtjugendpfleger dabei nicht parat.

Leerstand im Container kostet auch Geld

„Ich hatte erwartet, dass wir erfahren, wie die Zukunft aussieht“, kritisierte Dorothea Pein (Grüne) das fehlende Konzept. Der Stadtjugendpfleger verwies dagegen auf sein Zeittableau. „Ich wage nicht zu entscheiden, was ich davon weglassen soll“, sagte er mit Blick auf die Möglichkeit, das Ü 14-Jugendzentrum mit einer Rotation des Personals zu betreuen. Berücksichtigt werden soll dabei auch eine neue Stelle, für die sich bei bisherigen Ausschreibungen noch kein Bewerber gefunden hat.

Dieter Schur ( SPD) erklärte, er habe den Eindruck man werde mit dem Argument, dass keine Zeit für neue Aufgaben da wäre, von den Stadtjugendpflegern „um die Fichte geführt“. Sein Fraktionskollege Uwe Specht wies zudem darauf hin, dass sich der Leerstand des zur Verfügung gehaltenen Containers für den Jugendraum auch finanziell niederschlägt.

In der Kritik: Stadtjugendpfleger Christoph von Maltzahn und sein Team. Quelle: Stephan Hartung

Pein erinnerte an einen klaren Auftrag der Politik an die Jugendpfleger, sich intensiv um Jugendliche – vornehmlich aus prekären Verhältnissen – zu kümmern und dazu auch aufsuchend tätig zu werden. „Nur diejenigen zu bespaßen, die sowieso kommen, können wir uns bei den begrenzten Ressourcen nicht leisten“, sagte sie. Für die Ansprache dieser besonderen Zielgruppe müsse sogar 80 Prozent der Arbeitszeit aufgewendet werden, forderte Jens Williges (Grüne).

Keine weitere Zeit verlieren wegen Corona-Virus

Für die städtische Jugendarbeit dürfte sich damit nun einiges ändern. „Es muss nicht alles weiter geben, was bisher im Angebot war“, sagte der Fachbereichsleiter und Erste Stadtrat Torsten Kölle. Das Offene-Tür-Konzept im Juz müsse dafür nicht aufgegeben werden. Er fasste zudem den Auftrag der Politiker an die Stadtjugendpflege zusammen: Bis zur übernächsten Ausschusssitzung am 26. Oktober soll von Maltzahn mit seinem Team ein zielgruppenorientiertes personelles und inhaltliches Konzept für die Standorte Ronnenberg (Ü 14) und Empelde (U 14) vorlegen.

Das Konzept soll den Ausschussmitgliedern auch in schriftlicher Form vorgelegt werden können, damit im Fall einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie keine weitere Zeit verloren geht.

Von Uwe Kranz