Eigentlich sollte es eine Art Osterüberraschung für die Empelder Grundschüler sein: In den Ferien hatte die Stadtverwaltung einen großen Teil des Pausenhofes neu gestalten lassen. Doch aus der Überraschung wurde seinerzeit in der Corona-Krise nichts. Nun aber können die Viertklässler den umgestalteten Schulhof bestaunen, wenn sie als erste Schülergruppe am Montag, 4. Mai, wieder zum Unterricht in die Theodor-Heuss-Schule an der Barbarastraße kommen.

Die Planung und Umsetzung der neuen Spielbereiche haben die städtischen Mitarbeiterinnen in enger Abstimmung mit der Schulleitung und den Kindern vorgenommen. Diese hatten sich vor allem einen größeren Sandspielbereich gewünscht. Das Ergebnis sei „sehr gut gelungen“, lobte jetzt Verwaltungsteamleiterin Andrea Unterricker die neue Anlage während eines Ortstermins.

Erneuerung des Pausenhofes ist fortlaufender Prozess

Als Ersatz für die verrottete Einfassung des Sandkastens haben Grünplanerinnen Tanja Druminski und Astrid Wendt naturnahe Materialien verwendet. So wurden Sandsteinblöcke und Robinienstämme als Begrenzung und für Balancierpalisaden verwendet. Als Fallschutz dient Rindenmulch. Dieses Vorgehen sei Teil der aktuellen Strategie der Verwaltung, die auch bei der Gestaltung und Verbesserung von Spielplätzen im Stadtgebiet angewendet wird, sagte Unterricker. Dabei sollen die Stahlspielgeräte möglichst durch solche aus Holz ersetzt werden. „Robinenholz ist dabei deutlich langlebiger als Nadelholz“, erklärt sie.

Die Arbeiten am Pausenhof der Theodor-Heuss-Schule haben die Stadt Ronnenberg rund 30.000 Euro gekostet. Die Verwaltung arbeitet seit längerer Zeit kontinuierlich an der Verbesserung der Attraktivität des Pausenhofes an der Barbarastraße. Zuletzt waren als Spielgeräte ein Basketballkorb und mehrere in den Boden eingelassene Einzeltrampoline hinzugekommen.

Und auch jetzt ist die Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Im Bereich des Seiteneingangs zur Sporthalle soll im Herbst ein weiterer Baum gefällt werden. „Außerdem ist noch Platz für ein weiteres Spielgerät“, sagt Unterricker. Welches das sein wird, ist allerdings noch völlig offen. Bei der Suche sollen erneut Schulleitung und Kinder miteinbezogen werden. Zumindest die Jahrgänge eins bis drei müssen allerdings noch etwas länger warten, ehe sie die Schule wieder besuchen dürfen – und bis sie ihre verzögerte Osterüberraschung in sehen können.

Von Uwe Kranz