Wegen der Corona-Pandemie sind die Sitzungen der Fachausschüsse des Stadtrates in Ronnenberg zuletzt durchweg ausgefallen. Der kommende Sitzungslauf soll nun wieder normal verlaufen – zumindest was seinen Umfang betrifft. Das hat Bürgermeisterin Stephanie Harms am Rande der Ortsratssitzung im Weetzen durchblicken lassen.

Eigentlich sollten die Sitzungen am 3. Juni mit dem Finanzausschuss losgehen, dieser wird allerdings, genau wir der Ausschuss für Stadtplanung, verschoben. Auch für den Rat, der eigentlich am 25. Juni tagen sollte, wird noch ein neuer Termin gesucht. Lediglich der Bildungsausschuss kann wie geplant am Montag, 15. Juni, um 17 Uhr stattfinden.

Grund dafür ist, dass wegen der Corona-Abstandsregeln das Große Sitzungszimmer im Rathaus den Anforderungen nicht gerecht wird. Nachdem sich die Großsporthalle zuletzt während der Ratssitzung als Tagungsort bewährt hat, sollen nun auch die Ausschüsse dorthin umziehen. „Die Großsporthalle ist unser neuer Sitzungsraum“, erklärte Harms. Die Halle ist aber an den zunächst geplanten Terminen nicht immer verfügbar.

Sporthalle ist durchgängig bestuhlt

Für die Ausschüsse hätte vom Platz her auch das Gemeinschaftshaus in Ronnenberg oder das Dorfgemeinschaftshaus Zum Kirschen in Weetzen ausgereicht. Die Sporthalle sei im Moment allerdings durchgehend bestuhlt, da dort Prüfungen und Sitzungen vorgenommen würden und der Sportbetrieb derzeit in der Halle noch ruht, erklärte Harms. Zudem müsse auf den Sportboden keine Rücksicht genommen werden, da dieser in die Jahre gekommen ist und im Sommer ohnehin für rund 186.000 Euro ersetzt werden soll.

Positiver Nebeneffekt: In der Halle gehe man auch in Sachen Besucherzahlen auf „Nummer sicher“, wie Harms betont. „Wir müssen dort niemanden ausschließen oder mit einem Anmeldeverfahren arbeiten“, sagt sie.

