Ronnenberg

Es war ein bitteres Ergebnis: Nach der planmäßigen Baubeschau im Winter war klar, dass 36 städtische Bäume gefällt werden mussten. Die nötigen Arbeiten sind bereits vor der Brut- und Setzzeit erledigt worden. Jetzt haben die Mitarbeiter des Bauhofes die entfernten Großgewächse durch 40 neue Bäume ersetzt. Doch damit nicht genug. Die Verwaltung hat auch 65 weitere Bäume und insgesamt rund 540 Sträucher an verschiedenen Standorten neu pflanzen lassen. Das im Winter vom Rat der Stadt beschlossene Klimaschutzaktionsprogramm macht das möglich.

Seit 2019 werden alle Bäume im Stadtgebiet, die sich auf öffentlichem Grund befinden, von Mitarbeitern des Bauhofes in Augenschein genommen. Das Ergebnis wird in einem Kataster festgehalten. „Wir haben eine Verkehrssicherungspflicht“, sagt Stadtgärtner Henrik Lienau. Sobald ein Baum in irgendeiner Form eine Gefahr darstellt, muss er weichen.

Anzeige

Bäumen ist es oft zu warm und zu trocken

In Ronnenberg wird jeder der gefällten Bäume ersetzt. Dabei müssen die Bauhofmitarbeiter aber darauf achten, dass die richtigen Sorten gepflanzt werden. In der Vergangenheit war das nicht immer geschehen, was nun, im dritten trockenen Jahr in Serie, deutlich werde. Vielen Bäumen werde es aufgrund zu dichter Pflasterung oder zu kleiner Baumscheiben schlicht zu heiß und zu trocken im Boden, erklärt Linau. Neue Pflanzen müssten den vorherrschenden Verhältnissen angepasst sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Andrea Unterricker und Henrik Lienau zeigen auf dem Gelände der Kita An der Halde, wie die Bewässerungssäcke an den Bäumen angebracht werden. Quelle: Uwe Kranz

Aber auch den vorhandenen Bäumen soll geholfen werden, um weitere Schäden zu minimieren. Die Verwaltung hat deshalb jetzt 80 Bewässerungssäcke mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 75 Litern angeschafft. Teilweise neue, teilweise aber auch Bäume in besonderen Lagen können damit stetig bewässert werden. „Innerhalb von fünf bis sieben Stunden steht das Wasser dem Ballen damit tröpfchenweise zur Verfügung“, erklärt der Gärtner. Außer Vörie sind Gewächse in allen Ortsteilen mit derartigen Bewässerungen ausgestattet worden. Weitere Wassersäcke seien bereits bestellt, berichtet Lienau.

Kita-Freiflächen brauchen mehr Schatten

Während die Ersatzbäume überwiegend an Orts- und Durchgangsstraßen gesetzt wurden, sind die neuen Bäume und Sträucher vor allem auf öffentlichen Flächen wie den Friedhöfen in Ronnenberg und Weetzen, den Kindergärten An der Halde, Seegrasweg und Ronnenberg I, den Spielplätzen Ohefeld und Am Hammfeld sowie dem Pausenhof der Grundschule in Ronnenberg zu finden. Dort seien aufgrund der heißen Sommer weitere Schattenspender vonnöten gewesen, wie Andrea Unterricker vom Team Umwelt und Klimaschutz der Verwaltung erklärt. Die Bäume sollen aber auch zusätzlichen Sauerstoff spenden.

Die grünen Säcke dienen der steten Bewässerung der Bäume an schwierigen Standorten. Quelle: Uwe Kranz

Ein echter Hingucker sei bei der Gestaltung des Ronnenberger Pausenhofs gelungen. Die Mitarbeiterinnen Astrid Wendt und Tanja Druminski hätten sich bei der Planung der neuen Grünanlage sehr viel Mühe gegeben, lobt Unterricker. Die richtige Kombination der Blühzeiten, der Verträglichkeiten der Pflanzen untereinander und der richtigen Abstände auch zu Spielgeräten und Gebäuden sei oft nicht einfach. Die Planung habe aber dennoch allen Beteiligten „total Spaß“ gemacht, wie Unterricker einräumt.

Abgeschlossen ist die Baumpflanzaktion in Ronnenberg nun allerdings nur für das Frühjahr. Während der nun folgenden trockenen Phase sollen keine weiteren Pflanzen in den Boden gebracht werden, wie Unterricker erklärt. Doch schon im Herbst 2020 sind weitere Aktionen geplant. Das von allen Parteien im Rat mit Ausnahme der AfD beschlossene Klimaschutzaktionsprogramm sieht insgesamt 100 Neuanpflanzungen vor.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz