Das Quartierstreff Empelde beteiligt sich an der Brillensammelaktion vom Verein Wohnen in Nachbarschaften (Win) der KSG Hannover. Wer aussortierte Brillen und Hörgeräte hat, kann diese im Quartierstreff Empelde, Löwenberger Straße 22, kontaktlos abgeben. Die Spenden können an den Montagen, 11. und 18. Mai, jeweils von 10 bis 14 Uhr, sowie am Mittwoch, 13. Mai, von 9 bis 12 Uhr, und am Mittwoch, 20. Mai, von 10 bis 16 Uhr in eine Box gelegt werden, die vor der Tür des Treffs steht.

Seit Februar 2019 sammelt das Team rund um den ehrenamtlichen Helfer Dieter Bergmann, der im Quartierstreff in Wiesenau aktiv ist, Brillen, Brillengestelle und Hörgeräte, um sie an Menschen weiterzugeben, die sich keine Seh- und Hörunterstützungen leisten können. Dafür konnte im vergangenen Jahr das Katholische Blindenwerk in Koblenz als Kooperationspartner gewonnen werden. Dort werden die gesammelten Brillen gereinigt und aufbereitet und im Anschluss an Ärzte und Krankenhäuser verschickt. Auch in Deutschland gibt es Abnehmer.

Wenn der Quartierstreff Empelde wieder öffnen darf, können die Brillen auch zu anderen Zeiten abgegeben werden. Informationen dazu finden Interessierte auch auf win-e-v.de.

