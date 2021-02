Ronnenberg

Zum Thema Natur- und Artenschutz hat der Rat der Stadt Ronnenberg am Mittwochabend ein umfangreiches Paket beschlossen. Der Aktionsplan Natur und Landschaft (ANL) erhielt die Zustimmung aller anwesenden Mitglieder und soll die Aktivitäten der Stadt im Naturschutz in den nächsten rund zehn Jahren bestimmen. Es gehe in dem Plan schlicht um „das Wertvollste, was wir haben“, sagte Andreas Beichler (Grüne). „Der ohnehin schon alarmierende Verlust an Artenvielfalt schreitet heute jedoch in alarmierendem Tempo voran und ist für uns alle zu einer Existenzfrage geworden.“

„Auch jeder Einzelne trägt eine Verantwortung“

Der ANL beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, die an einem Runden Tisch gemeinsam mit Landwirten, Naturschutzverbänden und anderen Experten konkretisiert und geplant werden sollen, ehe sie dann in den politischen Gremien auf Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit geprüft werden sollen. Bei aller Zustimmung habe der Aktionsplan noch „Ecken und Kanten, die am Runden Tisch ausgebügelt“ werden müssten, stellte Volker Zahn (CDU) fest. Er hob hervor, dass neben der Allgemeinheit auch jeder einzelne eine Verantwortung für den Artenschutz trage.

Der Schutz der Habitatbäume am Benther Berg erhält mit dem Aktionsplan eine vorrangige Priorität. Quelle: Uwe Kranz

Der Aktionsplan war von der Verwaltung mithilfe zweier Workshops unter anderem unter Beteiligung von Landwirten und Naturschutzverbänden in seiner ursprünglichen Form erarbeitet worden. Im Herbst lehnte der dabei zunächst nicht beteiligte Rat die Zustimmung ab. Nach der Beratung in den Gremien habe die Politik „ganz erheblich Substanz“ in die Vorlage eingebracht“, betonte Paul Krause (SPD). Auch Hermann-Josef Mersch (CDU) legte auf die Bedeutung des jetzt geplanten Runden Tisches großen Wert.

„Landwirte sind im System gefangen“

Besondere Bedeutung für das Maßnahmenprogramm habe die Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten, betonten Vertreter aller Parteien. Jens Williges (Grüne) erklärte, dass nach seiner Sicht Landwirte nicht pauschal als Verursacher des Artensterbens zu kritisieren seien. Vielmehr seien diese vielfach im „System“ der modernen Landwirtschaft gefangen.

Lesen Sie auch: Ronnenberg will Vorreiter im Natur- und Lanschaftsschutz sein

Auch die Verwaltung lobte die Kooperation mit den Landwirten, ohne die als Eigentümer vieler betroffener Flächen viele Punkte des Aktionsplans gar nicht umzusetzen wären. Andrea Unterricker, Teamleiterin Ökologie bei der Stadtverwaltung, sagte dass bereits die ersten konkreten Maßnahmen in Kooperation mit Landwirten vor der Umsetzung stünden. Bewährt habe sich auch die Zusammenarbeit mit den Landwirten beim Schutz der Feldhamster in Linderte. Um handlungsfähig zu sein – beispielsweise sollen wieder große städtische Flächen zu Blühwiesen umgestaltet werden – sind im ANL 20.000 Euro unabhängig von den Beratungen am Runden Tisch für den Artenschutz vorgesehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Schutz der „Habitatbäume“ ist Eile geboten

Als Maßnahme 1 auf einer bislang 24 Punkte umfassenden Maßnahmenliste erhält zudem der Schutz von sogenannten Habitatbäumen am Benther Berg eine „hohe Priorität“. Diese Bäume bieten anderen Lebewesen besondere Lebensräume, wie etwa Vögeln und Mikroorganismen.

Was stadteigenen Wald am Benther Berg angeht, sei allerdings Eile geboten, meint Beichler. „Sonst ereilen auch diese Bestände das gleiche Schicksal, wie schon in vielen Bereichen des Benther Berges, nämlich das Abholzen wertvoller, artenreicher Altholzbestände.“ Nach dem Beschluss des Aktionsplans ist offenbar ein zeitlicher Druck auf erste Ergebnisse des Runden Tisches bereits spürbar.

Von Uwe Kranz