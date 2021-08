Ronnenberg

Der Blick auf das Deckblatt des Wahlprogramms macht es schon deutlich. Mehrere Hände greifen ineinander. Sie sollen das Miteinander dokumentieren. „Miteinander für Ronnenbergs Zukunft“ ist auch der Titel des SPD-Wahlprogrammes, das sie nun vorgelegt hat.

So stehen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu ihren bisher gefällten Beschlüssen, wie die Einführung der sogenannten Drittkraft in den Kindertageseinrichtungen und fordern weiterhin Kinderbetreuungsplätze in städtischer Trägerschaft. Grundschulen sollen als gebundene Ganztagsschulen geführt werden, da Kinder ein Anrecht auf eine qualifizierte Betreuung und ein Recht auf andere Kinder haben. „Ein Miteinander muss sich auch auf den Nachmittag erstrecken“, betont Fabian Hüper, Vorsitzender der SPD Stadt Ronnenberg.

Ein besonderes Augenmerk werde in den nächsten Jahren bei der Verbesserung der Schulwegsituation liegen. Dort seien schon viele Versuche unternommen worden, die bisher nicht erfolgreich dazu geführt hätten, dass Kinder ausreichend geschützt zur Schule gehen könnten. Der Bau neuer Querungshilfen könnte eine wesentliche Rolle einnehmen.

Keine Baugebiete auf der grünen Wiese

Aus Sicht der SPD wird die Stadt Ronnenberg in der nächsten Zeit weiterhin wachsen; es gebe eine große Nachfrage nach Bauplätzen und bezahlbaren Mietwohnungen. Die SPD werde sich für ein bedarfs- und bedürfnisgerechtes Bauen einsetzen, das ein Miteinander von allen Menschen ermöglicht, heißt es im Wahlprogramm. An dem Grundsatz „Bauen auf der grünen Wiese vermeiden“ werde festgehalten. Es sollten stattdessen vorrangig Baulücken geschlossen und Brachflächen genutzt werden. „Dabei wird darauf geachtet, dass in den Stadtteilen unterschiedliche Bedürfnisse vorliegen und es zu keiner Konzentration von einzelnen Bevölkerungsgruppen kommt, denn Ronnenberg ist überall da stark, wo ein buntes Miteinander jetzt schon vorliegt“, stellt Karin Reinelt fest.

Nicht erst der Ausbau des Homeoffice in den vergangenen Monaten habe gezeigt, welchen neuen Stellenwert die Digitalisierung samt schneller, stabiler Internetanbindung erreicht hat. Die SPD werde sich für den Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung einsetzen und wolle dafür sorgen, dass die Digitalisierung auch konkrete Vorteile bei Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bringt.

Mehr E-Mobilität, bessere Radwege

Ronnenberg sei in seinen großen Stadtteilen Empelde, Ronnenberg und Weetzen gut an den Nahverkehr angeschlossen, heißt es in dem SPD-Programm. Um die Verkehrswende zu beschleunigen, solle der Ausbau von Ladesäulen für E-Autos und E-Fahrräder vorangetrieben werden. Für den Anschluss an die Hannoverschen Velorouten habe sich die SPD bereits erfolgreich eingesetzt. „Diese Idee soll weiter forciert werden, damit ein schneller und sicherer Fahrradverkehr nach und von Hannover möglich ist“, meint der SPD-Bürgermeister-Kandidat Marlo Kratzke, der kürzlich sein Programm vorstellte. Denn eins sei für die SPD klar: Die Alternativen zum Auto müssen attraktiver werden, dann steigen die Menschen um. „Verbote allein helfen nicht weiter“, so Kratzke.

Die aktuell angespannte Haushaltslage will die SPD ebenfalls im Blick behalten. Trotz erschwerter Bedingungen ist für sie klar: Im sozialen Bereich wird nicht gespart. Hier gehe es um Menschen, die Hilfe bedürfen und um die Zukunft der Kinder. „Wir können nicht miteinander in Ronnenbergs Zukunft gehen und gleichzeitig an Angeboten für Kinder wie Krippen, Kindertageseinrichtungen, Schulen oder dem Freibad sparen“, sagt Hüper. Insgesamt kandidieren 29 Personen für die Sozialdemokraten im September.

Von Dirk Wirausky