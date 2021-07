Empelde

Die neue Führung der Empelder Abteilung der SPD zeigt es einmal mehr: Die Ronnenberger Kommunalpolitik verjüngt sich. Mit Nina-Jamiele Boidol hat eine erst 33-jährige Lehrerin den Vorsitz der Sozialdemokraten in dem Stadtteil übernommen. Einer ihrer Stellvertreter ist mit Anton Halbrügge sogar erst 18 Jahre alt. „Wir sind uns sehr einig, was unsere politische Einstellung angeht“, sagt Boidol.

Bereits zu Jahresbeginn hatte mit dem 20-jährigen Fynn Nuglisch eine neue Generation den Vorsitz des CDU-Ortsverbands in Ronnenberg übernommen. Boidol könnte ihm nach der Kommunalwahl am 12. September auch im Stadtrat begegnen, für den beide zur Wahl antreten.

„Es fühlte sich richtig an“

Für Vorgänger Fabian Hüper, der als neuer SPD-Stadtverbandsvorsitzender den Platz an der Spitze der Empelder Abteilung frei gemacht hat, ist Boidol „eine wahre Sozialdemokratin“. Die Neugewählte war 2011 in die Partei eingetreten; familiär sah sie sich im Arbeitermilieu verwurzelt. „Es fühlte sich richtig an“, berichtet sie. Politisch aktiv wurde die verheiratete Mutter eines Kindes allerdings erst mit dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA und dem Erstarken der AfD in Deutschland. „Die Frage war: Wie gehen wir mit Populismus um?“, erklärt sie.

Über die Arbeit in den SPD-Abteilungen in Ronnenberg und Empelde rückte Boidol bis in den Vorstand des Unterbezirks Hannover auf. Dort arbeitete sie mit an dem Wahlprogramm von Steffen Krach, der sich für die Sozialdemokraten um den Posten des Regionspräsidenten bewirbt. Nach dem Aufrücken Hüpers sei es notwendig gewesen, dass sie den Vorsitz übernehme, sagt Boidol. Die neue Verantwortung geht sie mit großer Motivation an. Ein großes Problem sei die steigende Zahl von Nichtwähler, sagt sie.

Die neue Vorsitzende hat als Mutter, Lehrerin in Hildesheim und Kommunalpolitikerin einen vollen Terminkalender. Zu kurz kämen nun Aktivitäten wie Singen, Tanzen oder Sport, sagt sie. Derzeit reiche die Zeit nur zu Fitnessübungen in den eigenen vier Wänden – beim Fernsehen oder Musikhören über Youtube. Rocksongs der Siebzigerjahre von den Doors oder den Rolling Stones stehen bei ihr genauso hoch im Kurs wird die jüngeren Pophits von Britney Spears oder NSync; auch Musicalmelodien mag sie.

„Aus Konflikten kann etwas Gutes entstehen“

Gegensätze reizen Boidol auch in der politischen Arbeit. „Aus Konflikten kann auch etwas Gutes entstehen“, sagt sie. Deshalb störe es sie nicht, dass möglicherweise nicht alle älteren Parteikollegen die Verjüngung an der Spitze begrüßten. Letztlich sei aber allen klar, dass sie in zehn oder 20 Jahren nicht mehr politisch aktiv sein werden. Boidol freut sich, dass ihr neben Stellvertreter Halbrügge auch Hüper als zweiter Stellvertreter weiterhin zur Seite steht. So sei eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge aus nun drei Altersgruppen möglich.

Bei wichtigen gesellschaftspolitischen Themen sieht die 33-Jährige Empelde als Teil eines großen Ganzen. „Das ist nur schwer loszulösen“, betont sie. Derzeit sei eine extreme Spaltung der Gesellschaft zu erleben. Sie setze sich deshalb für ein respektvolles und freundliches Miteinander ein. Und sie sagt: „Eine Gesellschaft, die so bunt und vielfältig ist, muss unabhängig von Meinungen jeden integrieren können.“

Von Uwe Kranz