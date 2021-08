Ronnenberg

Die Sanierung des Ronnenberger Stadtkerns wird konkreter: Als erster von vier Bereichen rückt der Hof rund um die Michaeliskirche in den Fokus – er soll mit neuen Straßenlaternen ausgestattet werden. Dabei legt die Stadtverwaltung großen Wert auf die Meinung der Bürgerinnen und Bürger.

Timo Fleckenstein, Teamleiter der Stabsstelle Stadtentwicklung, hat jetzt gemeinsam mit Bürgermeisterin Stephanie Harms, Frank Glaubitz von der Firma Avacon und dem Vertreter der Herstellerfirma SLF, Tobias Liedtke, einen der neuen Leuchtenköpfe vorgestellt. Begutachtet und bewertet werden kann das Modell mit dem Namen „Alt-Berlin“ an einer Laterne am Kirchhügel unter den Ästen eines Kastanienbaumes.

Warmes Licht und energiesparende Technik

„Wir wollen die Bürger auf die neue Leuchte aufmerksam machen und möchten gern ihre Meinung dazu wissen“, sagt Fleckenstein. Natürlich werde auch der Mast noch ausgetauscht. Primär wolle die Stadtverwaltung jedoch wissen, ob der Leuchtenkopf den Ronnenbergerinnen und Ronnenbergern gefalle. Das neue Modell gebe nicht nur warmes, gelbes Licht, sondern leuchte auch die Umgebung perfekt aus, meint der Teamleiter. Außerdem sei die Leuchte durch die LED-Lampen äußerst energiesparend.

Treffen sich zur Begutachtung des neuen Leuchtenkopfes: SLF-Verkaufsleiter Tobias Liedtke (von links), Frank Glaubitz von der Firma Avacon, Bürgermeisterin Stephanie Harms und Timo Fleckenstein von der Stabsstelle Stadtentwicklung. Quelle: Heidi Rabenhorst

Leuchte verbindet Klassik mit Moderne

Mit dem Modell „Alt-Berlin“ aus Aluminium vereine die Herstellerfirma SLF ein historisches Leuchtendesign mit neuester Technik, erklärt Verkaufsleiter Tobias Liedtke. „Es schafft mühelos den Spagat zwischen dem klassischen Ambiente einer Altstadt mit der hohen Effizienz der Gegenwart“, wirbt er. Diese Park- und Gartenleuchten prägten bis heute das Bild vieler Städte wie Paris, Berlin oder Potsdam. Standardmäßig werden die auch als Schinkelleuchten bekannten Laternen mit sogenannten E27-Fassungen und modernen Glühwendel-LED-Leuchtmitteln geliefert. Auf Wunsch können sie auch mit leistungsstärkeren Retrofit-LED-Birnen ausgestattet werden, wie man sie bereits bei vielen Stadtleuchten findet.

Nun sind die Bürger gefragt: Gefällt ihnen das Model Alt Berlin? Quelle: Stadt Ronnenberg

Der Austausch der alten Laternen ist der erste Schritt zu einer behutsamen Umgestaltung des Kirchenhügels. Dieser soll in seiner ursprünglichen Form als Ronnenbergs „Ruheoase“ und „Grüne Lunge“ bestehen bleiben und zum Verweilen inmitten des historischen Ensembles einladen. Unter anderem sei auch die Sanierung des löchrigen Straßenbelags notwendig, erklärt Fleckenstein. Außerdem bestehe die Möglichkeit, rund um das Lutherdenkmal eine Aufenthaltsinsel mit Sitzmöbeln zu schaffen. „Das soll für mehr Attraktivität in diesem Bereich sorgen und passt auch gut zu unserem Plan, den Kirchenhügel als touristisches Highlight herauszustellen und ihn in eine entsprechende Wegeführung einzubinden“, sagt Fleckenstein.

Stadt will jährlich eine Million Euro ausgeben

Geplant ist auch, die historischen Gebäude durch eine Fassadenbeleuchtung hervorzuheben – besonders der Kirchturm soll auf diese Weise zum Strahlen gebracht werden. Die jüngste Sanierung des Kirchhofs liegt schon lange zurück: Sie war in den Jahren 1979 und 1980 in Angriff genommen worden.

Die Finanzierung der gesamten Sanierungsmaßnahmen im Stadtkern trägt zu einem Drittel die Stadt Ronnenberg, zwei Drittel sollen durch Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ gedeckt werden. Die Stadt will dafür zehn Jahre lang jeweils eine Million Euro in die Hand nehmen. Der Zeitplan ist von 2023 bis 2030 terminiert.

Bürgerinnen und Bürger können ihre Meinung zu den neuen Leuchten telefonisch unter (0511) 4600370 oder per E-Mail an timo.fleckenstein@ronnenberg.de mitteilen.

Von Heidi Rabenhorst