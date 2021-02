Ronnenberg

Nach dem heftigen Wintereinbruch türmen sich auch im gesamten Stadtgebiet von Ronnenberg weiterhin hohe Schneeberge auf. Der städtische Bauhof sieht aber schon deutliche Fortschritte beim Freiräumen der Straßen und Wege in der Kernstadt sowie in den Ortschaften. „Wir gewinnen seit Mittwochmorgen langsam die Oberhand gegen die Schneemassen“, sagt Gärtnermeister Henrik Lienau vom kommunalen Bauhof.

Die Räumfahrzeuge des städtischen Bauhofs sind in Ronnenberg im Dauereinsatz. Quelle: Stadt Ronnenberg

Lienau ist mit insgesamt rund 15 weiteren Bauhofmitarbeitern seit Tagen im Dauereinsatz. „Wir arbeiten mit zwei Großräumfahrzeugen und mehreren Fußkolonnen im Zweischichtsystem“, sagt er. Um 4 Uhr morgens beginne die Frühschicht, anschließend arbeite die Spätschicht von 13 bis 22 Uhr. Erste Priorität haben laut Lienau die Hauptstraßen und weitere vielbefahrene Routen. „Ein besonderes Augenmerk legen wir auch auf Bushaltestellen, Zebrastreifen und Fußwege“, beschreibt der Bauhofmitarbeiter die Schwerpunkte.

An Landwirte oder Unternehmen wie den Maschinenring hat die Stadt Ronnenberg im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Zonen vergeben. „Wir machen alles in Eigenleistung“, sagt Lienau. Erst wenn die Situation nicht mehr ohne fremde Hilfe zu bewältigen sei, fordere der Bauhof über die Stadtverwaltung und einen Krisenstab Unterstützung an. Bei den zuletzt gefallenen Schneemengen hätten die städtischen Räumfahrzeuge aber nur etwa ein bis zwei Tage Vorlauf benötigt, um die Situation in den Griff zu bekommen. „Solche Schneemassen lassen sich nicht in ein paar Stunden wegräumen“, sagt Lienau.

THW Ronnenberg rückt in den Harz aus

Um eine für Ronnenberg bislang nicht erforderliche Amtshilfe hat sich dagegen die Stadt Goslar bemüht. Dort war in der ersten Wochenhälfte das Technische Hilfswerk (THW) aus Ronnenberg im Sondereinsatz, um den Winterdienst zu unterstützen. „Wir wurden am Montagabend alarmiert“, berichtet der THW-Ortsbeauftragte Frank Arlt. Die Kräfte der Feuerwehr in Goslar sowie des örtlichen THW hatten demnach wegen der im Harz besonders kräftigen Schneefälle nicht ausgereicht, um die Straßen freizuräumen. Deshalb sei der THW-Ortsverband von seiner Unterkunft in Empelde mit Spezialfahrzeugen ausgerückt. Das THW unterstehe als Bundesbehörde dem Innenministerium und sei für Amtshilfe angefordert worden, sagt Arlt.

In Goslar war der Ortsverband mit einem sogenannten Teleskoplader und einem Kipper im Einsatz. „Wir haben nach Vorgabe der Stadt einige Straßen freigeräumt, die zuvor wegen des Schnees kaum passierbar waren“, berichtet der Ortsbeauftragte.

Der THW-Ortsverband Ronnenberg leistet mit seinen Spezialfahrzeugen in Goslar Amtshilfe. Quelle: THW Ronnenberg

Er selbst ist nicht mit in den Harz ausgerückt. „Es sind pro Fahrzeug ein Fahrer und ein Sicherheitsposten im Einsatz sowie noch eine Führungskraft“, sagt Arlt. „Die ehrenamtlichen Hilfskräfte wurden von ihrer Arbeit freigestellt“, beschreibt der Ortsbeauftragte die üblichen Begleitumstände.

Ungewöhnlich ist es laut Arlt auch nicht, dass der THW-Ortsverband zurzeit nicht im eigenen Stadtgebiet oder im weiteren Zuständigkeitsbereich des Calenberger Landes beim Schneeräumen hilft. „Wir stehen auch anderen Kommunen für eine Amtshilfe zu Verfügung, aber in Goslar war die Lage nach dem Wintereinbruch deutlich schlimmer“, sagt der Ortsbeauftragte. Auch mit den umliegenden Straßenmeistereien stehe das THW in Kontakt. Für die zurzeit insgesamt rund 70 ehrenamtlichen Kräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Einsatzabteilung habe es aber diesmal keine Anforderung gegeben.

