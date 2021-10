Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg kommt bei der Anschaffung von mobilen Luftfiltern für Räume der Klassenstufen 1 bis 6 in den Schulen der Stadt vergleichsweise langsam voran. Inzwischen hat sich die Verwaltung mit den Schulleitern und Schulleiterinnen aber auf ein Modell geeinigt und will entsprechende Bestellungen aufgeben. Eine Beschleunigung des Verfahrens durch einen zügigen Beschluss des Verwaltungsausschusses ohne eine turnusmäßige Sitzung ist allerdings gescheitert – an der einzigen Gegenstimme der AfD.

AfD stimmt gegen beschleunigtes Verfahren

Auch im Fachausschuss für Gebäudewirtschaft stand AfD-Fraktionschef Georg Zimbelmann mit seiner Meinung, dass die Investition eine Fehlentscheidung sei, allein da. Der Verwaltungsausschuss muss nun in der kommenden Woche in seiner regulären Sitzung erneut darüber entscheiden. Zimbelmann hatte unter anderem mit der langen Zeitspanne argumentiert, bis alle Räume mit den gewünschten Geräten ausgerüstet sein werden. Frank Schulz räumte als zuständiger Fachbereichsleiter ein, dass wegen langer Lieferzeiten voraussichtlich nicht einmal alle allgemeinen Unterrichtsräume bis zum Jahresende mit einem Luftreiniger ausgestattet sein werden.

Gemeinsam mit den Schulleitungen hätten sich Mitarbeiter der Verwaltung nach Gehrden aufgemacht und die dort eingesetzten Geräte begutachtet, berichtete Daniel Vennemann für sein Rathausteam. Diese Filter seien zwar größer als das bisher in Ronnenberg getestete Modell, dafür aber auch leiser. Nach der Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer holte die Verwaltung fünf Angebote ein, von denen drei allerdings überteuert waren, wie Schulz erklärte. Ein Anbieter habe signalisiert, dass er einen Teil des Bedarfes relativ kurzfristig decken könne. Wegen eines generellen Mangels von Ventilatoren und Steuerelementen müsse allerdings grundsätzlich mit langen Lieferzeiten gerechnet werden, sagte Vennemann.

Start mit allgemeinen Unterrichtsräumen

Die Verwaltung setzt den Fokus deshalb nun auf die Ausstattung der 67 allgemeinen Unterrichtsräume mit Luftreinigern. Einen Teilauftrag bis zu einem Bestellwert von 214.000 Euro könne die Stadt aufgrund einer vergaberechtlichen Ausnahme schnell erteilen, sagte Schulz. In welchem Zeitraum die Geräte dann aber wirklich geliefert werden, lasse sich nicht voraussehen. Auch die Stadt Gehrden habe noch nicht alle der rund 100 benötigten Geräte erhalten. Alle drei bis vier Wochen würden dort zehn bis 20 Geräte ausgeliefert.

Die allgemeinen Unterrichtsräume sollen nun „sukzessive nach Verfügbarkeit“ mit den Luftreinigern ausgestattet werden. Für die 28 Fach- und Differenzierungsräume sieht Schulz erst im ersten Quartal 2022 eine Möglichkeit zur Nachrüstung. Vennemann verwies überdies auf den Arbeitsaufwand, den die Installation der 95 Geräte mit sich bringen wird. Er geht von insgesamt 380 Arbeitsstunden aus. „Das ist nicht mal eben so gemacht“, stellte er fest.

Als Gesamtkosten hatte die Verwaltung 390.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen rund 50.000 Euro Wartungskosten pro Jahr. Unabhängig von der Bestellung prüft man im Rathaus weiterhin eine maximale finanzielle Förderung für die Luftfilter. So gebe es inzwischen auch die Möglichkeit, dass Räume dafür infrage kämen, deren Fensterflügel in den Bereich der Tische hineinragen, hieß es. Dass die Fenster auch im Herbst und Winter der Verordnung entsprechend zum Lüften geöffnet werden müssen, können allerdings auch die besten Luftfilter nicht verhindern.

Von Uwe Kranz