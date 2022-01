Ronnenberg

Die Zahl der Schulschwänzer ist in Ronnenberg gestiegen. Nach einem deutlichen Rückgang im Lockdownjahr 2020 haben zuletzt wieder mehr Schülerinnen und Schüler unentschuldigt im Unterricht gefehlt. In 130 Fällen haben Jungen und Mädchen 2021 zehn oder mehr Tage geschwänzt.

Nach 124 Schulpflichtverletzungen 2019 hatte die Stadtverwaltung 2020 lediglich 90 Fälle gezählt. Im Homeschooling seien unentschuldigte Fehlzeiten schlechter festzustellen und zu definieren. So ist es schwer einzuschätzen, ob das Abschalten der Kamera in einer Videokonferenz als unentschuldigtes Fehlen zu werten ist.

Schulschwänzer sind in Ronnenberg eine Sache für die Stadtverwaltung. Als Schulträger müssen Mitarbeiter im Rathaus der Ursache nachgehen, wenn eine Lehreinrichtung eine sogenannte Schulpflichtverletzung von Jungen und Mädchen aus dem Stadtgebiet meldet. Das geschieht, wenn ein Schüler oder eine Schülerin erstmalig zehn unentschuldigte Fehltage vorzuweisen hat. Sollten sich die Fehltage direkt an Ferien anschließen, erfolgt die Meldung bereits früher.

Bußgelder summieren sich auf 18.000 Euro

Für Kai Roegglen, Leiter des Fachbereichs Bildung in der Stadtverwaltung, steht bei der Verfolgung der Schulpflichtverletzungen ein Aspekt klar im Vordergrund: „Wichtiger als Bußgelder zu verhängen ist es, nach vorne zu schauen und die Kinder wieder in die Schulen zu bekommen“, sagt er. Dabei ist die Höhe der 2021 eingegangenen Bußgelder nicht unerheblich. Im Finanzbericht der Stadt für Oktober betrug die Summe bereits mehr als 18.000 Euro – deutlich mehr als der erstmals gesondert ausgewiesene Ansatz von 6000 Euro für diesen Haushaltspunkt.

Schulschwänzer müssen 5 Euro pro Tag zahlen

Schulschwänzer müssen pro geahndetem Fehltag an allgemeinbildenden Schulen 5 Euro berappen, bei Berufsschulen sind es 6 Euro. Sollten mithilfe von Fehltagen Ferien eigenmächtig verlängert werden, können nach Einzelfallentscheidung bis zu 50 Euro festgesetzt werden. Sollten Fehlzeiten wiederum in Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen stehen – beispielsweise weil die Eltern die Maskenpflicht nicht unterstützen und ihre Kinder deshalb zu Hause lassen – wird das Bußgeld verdoppelt. Bislang sind in Ronnenberg fünf solcher Fälle bekannt, wie die Verwaltung mitteilt. Bei Mehrfachverstößen sei es ebenfalls möglich, die Bußgeldhöhe entsprechend anzupassen. Das Verfahren richtet sich bis zum 14. Lebensjahr des Kindes nur an die Sorgeberechtigten, danach ebenso an den Jugendlichen.

Im Rathaus sind derzeit rund 140 Verfahren anhängig

Bußgeldverfahren im Fall von Schulpflichtverletzungen seien häufig komplizierter und kaum mit anderen Vorgängen wie beispielsweise Falschparken zu vergleichen. Doch auch hier sei im Falle der Uneinsichtigkeit nach einer Anhörung und dem fälligen Bußgeldbescheid der Weg vor Gericht vorgezeichnet. Und auch nach erfolgtem Richterspruch sei nicht jeder bereit, sofort den vorgeschriebenen Betrag umgehend zu überweisen. Aus diesem Grund sind im Rathaus derzeit etwa 140 Verfahren anhängig, obwohl 2021 lediglich 130 eingeleitet wurden.

Verfolgt werden 31 Verstöße im Grundschulbereich, 47 an weiterführenden Schulen, 52 an Berufsschulen und zehn von Jungen oder Mädchen, die nach einem Zuzug der Schule ferngeblieben sind.

Für Roegglen ist es besonders wichtig, dass neben dem fälligen Bußgeldverfahren auch die Schulsozialarbeiter ihre Tätigkeit aufnehmen und im Kontakt mit den Schulschwänzern versuchen, diese wieder zu einem geregelten Unterrichtsbesuch zu bewegen. Außerdem sei es möglich, die Hilfe der „2. Chance“ in Anspruch zu nehmen. Dieses Hilfsprojekt für Schulverweigerer der Region Hannover ist inzwischen im Verwaltungsgebäude Velsterstraße 2 untergebracht.

Von Uwe Kranz