Sechs neue Ruhebänke für Ronnenberg und Empelde

Ronnenberg

Gerade wenn es heiß wird, kann älteren Menschen schnell mal die Puste ausgehen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg versucht die Verwaltung deshalb das Netz von Ruhebänken im Stadtgebiet enger zu knüpfen. Aktuell wurden dazu sechs neue Sitzmöbel aufgestellt.

„Die neu aufgestellte Bänke sollen Fußgängern kleine Erholungspausen bei Spaziergängen und Einkaufstouren in Empelde und Ronnenberg ermöglichen“, erklärt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Klimaschutz und Ökologie im Rathaus. Von den ersten Nutzern gab es auch prompt sehr positive Rückmeldungen über die komfortablen Sitzgelegenheiten, schließlich hat die Stadt auch die Stellflächen der Bänke barrierefrei pflastern lassen.

Nicht alle Standorte sind neu

Zur Finanzierung der Neuanschaffungen erhält die Stadt Ronnenberg von der Region Hannover einen Zuschuss aus dem Programm zur Förderung von „regionalbedeutsamen Naherholungsmaßnahmen“ in Höhe von 7200 Euro. Die beauftragte Firma hat vier Bänke an der Berliner Straße, am Bürgerhain, am Sportpark und der Nenndorfer Straße im Stadtteil Empelde aufgestellt. Im Stadtteil Ronnenberg kamen auf dem Alten Friedhof Am Weingarten und auf der Freifläche am Mühlenrär jeweils eine weitere Bank dazu. Nicht alle Standorte waren neu. Teilweise wurden auch beschädigte Bänke ersetzt.

Spaziergänger wie Olga Veyts und Valwntyne Olonetska freuen sich gerade im schattenarmen Bereich am Mühlenrär über die Möglichkeit, sich unterwegs kurz setzen zu können. Gut gelaunt ließen sie sich auf der neuen Bank nieder.

Das Team Ökologie und Klimaschutz verfügt jedes Jahr über einen kleinen Etat und plant in Abstimmung mit dem Seniorenbeirat neue Bankstandorte, um vor allem auch älteren Bürgern Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu bieten. Dazu werden auch immer wieder neue Vorschläge für geeignete Bankstandorte gesucht. Diesmal wurden erstmalig für die innerörtlichen Bereiche pflegeleichte Edelstahlbänke ausgewählt, die günstig in der Unterhaltung sind. Außerorts in der freien Landschaft setzt die Verwaltung nach wie vor auf landschaftsgerechte Sitzgelegenheiten aus Holz. Die vorhandenen, zum Teil sehr alten Bänke sollen ebenfalls schrittweise durch neue hochwertigere und langlebige Bänke ersetzt werden.

Von Uwe Kranz