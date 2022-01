Silos der Zuckerfabrik: Sprengung in Weetzen hat keine Spuren hinterlassen

Weetzen

Die Skepsis ist der Neugier gewichen: „Mal sehen, was jetzt kommt“, sagt Fritz Ahrberg. Nur wenige Meter entfernt von seinem Grundstück in Weetzen waren in der zweiten Dezemberhälfte die drei rund 40 Meter hohen Silos der früheren Zuckerfabrik gesprengt worden. Zuvor hatte der Tischlermeister seine Bedenken um die Sicherheit seines Eigentums beschrieben: „Man weiß ja nie. Denn es kann ja immer sein, dass irgendwelche Teile durch die Luft und gegen die Scheiben fliegen.“ Sein positives Fazit, nachdem auch der letzte Betonkoloss als Schutt auf dem benachbarten Betriebsgeländes liegt: „Alles ist gut verlaufen.“

Staubwolke zieht durch den Ort

Hunderte Schaulustige hatten zugesehen, als Sprengmeister Karl-Heinz Bühring die drei Silos jeweils mit einer Woche Abstand sicher von der Humboldtstraße weg auf die Seite gelegt hat. „Für mich war es das Wichtigste, dass sie zur richtigen Seite gefallen sind“, sagt Ahrberg, der sein Haus auf der anderen Straßenseite für die Sprengungen jeweils verlassen musste.

Beruhigt sei er allerdings bereits nach der ersten Sprengung gewesen. Für ihn war dann klar: Seinem Haus würde nichts passieren. Die Staubwolke, die nach der ersten Sprengung in den Ort gezogen war, sieht er gelassen: „Es hat ein bisschen gemöllmt – aber das war nicht das Problem“, sagt er. Auch die Erschütterungen von Sprengung und Niedergang der Betonmassen haben keine Spuren hinterlassen. Die Anwohner sind erleichtert.

Die Sicht aus dem Haus der Familie Ahrberg (links) verdeckt auf der anderen Straßenseite kein 40 Meter hohes Silo mehr. Quelle: Stephan Hartung

Und auch mit der Deutschen Bahn hatte es keine Probleme gegeben. Die Strecke von Hannover nach Hameln führt unmittelbar am ehemaligen Standort der Silos vorbei. Lediglich für die Zeit der Sprengungen selbst musste der Verkehr auf der Strecke aus Sicherheitsgründen kurz ruhen. In den nächsten Wochen wird nun der Bauschutt getrennt und entsorgt, beziehungsweise auf dem Gelände zur Weiterverarbeitung vorbereitet.

Keine Klagen über mehr Sonnenlicht

Was dann kommt, ist den bisherigen Planungen nach ein Neubaugebiet auf der etwa 3,3 Hektar großen Fläche der früheren Zuckerfabrik. Mit der Sprengung haben die Eigentümer fasst mit einer Punktlandung erreicht, dass die Fabrik zum Jahreswechsel bis „Oberkannte Gelände“ abgebrochen ist. Laut Wolfgang Dudeck von der Wirtschafts- und Treuhandsgesellschaft mbH (WTR) aus Hannover, einer der beiden Eigentümer, ist damit die Frist erfüllt, die der Weetzer Ortsrat nach jahrelangem Hickhack gestellt hatte, um entscheiden zu können, ob diese Planung fortgesetzt werden soll. Die eigene Sicht der Dinge will der Ortsrat dem Vernehmen nach in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 2. Februar, besprechen.

Inzwischen kämpft Ahrberg mit neuen Problemen natürliche Art: Jahrezehntelang lag sein Haus die meiste Zeit des Tages im Schatten der hohen Lagebehälter. „Heute musste ich schon die Jalousien herunter lassen“, erzählt er mit Blick auf die ungewohnte Sonneneinstrahlung. „Aber das ist natürlich nichts, worüber ich mich beklagen würde.“

Von Uwe Kranz