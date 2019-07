Ihme-Roloven

Stockbrot am knisternden Lagerfeuer backen, die Kulisse des historischen Ritterguts Bettensen genießen und auf dem Feldbett in den Himmel schauen: Es klingt nach perfekten Sommerferien – und ist doch ein Übungscamp für junge Nachwuchsretter vom Ortsverband Deister der Johanniter-Unfall-Hilfe. Zwei Tage lang haben sich die Jugendleiterinnen Catharina Weißenborn und Saskia Kulhawy mit acht Jugendlichen auf dem Gutshof von Moritz von Münchhausen in Ihme-Roloven einquartiert. Vom Feldbett bis zur Einsatztasche für Sanitäter haben sie alles dabei.

Unfallszenario als Übung

Von den benachbarten Weiden äugen Pferde neugierig auf das Gelände, als Saskia Kulhawy eben letzte Hand anlegt. Annabell bekommt eine Verletzung ins Gesicht geschminkt. Beide bereiten sich auf ein Unfallszenario vor, das die anderen Kinder bearbeiten müssen. In Kürze werden sie Annabell finden und selbständig als Team die Erstversorgung vornehmen. Die Jugendleiterinnen haben das Material bereitgestellt; auswählen und anwenden sollen die Kinder es selbstständig. „Mit diesem Camp wollen wir Erlerntes rund um Erste Hilfe wiederholen und testen“, sagt Catharina Weißenborn. Haben die Jugendlichen an alles gedacht, an das Beruhigen eines verletzten Menschen, an die wärmende Rettungsdecke – und denken sie rechtzeitig an den Notruf?

Annabell und ihr Zwillingsbruder Pascal sind mit ihren 15 Jahren die Ältesten in der Jugendgruppe. „Sie sind eine tolle Unterstützung und leiten einige Übungen selbst“, lobt Kulhawy. Auch darum geht es: Der Nachwuchs soll vertraut werden mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen, mit dem Gebrauch von Tragen und Tragetüchern – und mit der Zeit übernehmen Einzelne auch Verantwortung.

Amy-Josephine von der Johanniter-Jugend hilft beim Zeltaufbau. Quelle: Johanniter

Jetzt, im Juli, übernehmen hunderte Johanniter beispielsweise den Sanitätsdienst bei einem der größten Konzertereignisse im Norden, dem Deichbrand-Festival bei Cuxhaven. Auch vom Ortsverband Deister sind freiwillige Helfer dabei. Ihre Freischichten verbringen die Einsatzkräfte auf Feldbetten in selbst aufgebauten Zelten. Genau das proben auch die Jugendlichen der Ronnenberger Johanniter: Sie verbringen eine Nacht in großen Zelten, die sie selbst errichten. Sie bereiten Hot-Dogs für den Mittagssnack und gegrillte Steaks für das Abendbrot zu. „Es ist auch ein wenig Abenteuer“, sagt Weißenborn. Das abendliche Lagerfeuer und das leckere Stockbrot am Ende – sie sind der Lohn für einen anstrengenden Trainingstag.

Von Dirk Wirausky