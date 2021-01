Empelde

In Zeiten der Corona-Pandemie ist Kreativität gefragt. Auch die Sternsinger der katholischen St.-Maximilian-Kolbe-Pfarrgemeinde zeigen sich zurzeit äußerst einfallsreich: Um die alljährliche Spendenaktion mit dem Titel Dreikönigssingen trotz der Kontaktbeschränkungen auch in Ronnenberg umzusetzen, bringen die Kinder in diesem Jahr den kirchlichen Segen als Aufkleber von Haus zu Haus. Auch die Spenden für einen guten Zweck sammeln die Sternsinger kontaktlos.

Insgesamt zehn Kinder aus der Pfarrgemeinde stecken deshalb einfach als Einzelboten Überweisungsträger in die Briefkästen der Haushalte. Vor dem Rathaus in Empelde ließ es sich Bürgermeisterin Stephanie Harms aber nicht nehmen, das geschnürte Segenspäckchen der Sternsinger persönlich vom Stern der zehnjährigen Johanna aus Empelde zu nehmen – mit Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand.

„Es ist toll, dass für diese traditionsreiche Aktion trotz Corona eine einfallsreiche Lösung gefunden wurde“, sagte Harms vor den Rathausstufen. Der zehnjährigen Segensbringerin und Anette Heckmann von der Pfarrgemeinde, zu der auch die katholische Gemeinde in Empelde gehört, versprach Harms dann eine schnelle Überweisung des Spendenbeitrages der Stadt.

Trotz Corona sollen möglichst viele Menschen erreicht werden

„Wir stecken die Segenssprüche, Aufkleber und Überweisungsträger in diesem Jahr als Päckchen in die Briefkästen der teilnehmenden Häuser“, erläuterte Heckmann die Vorgehensweise. Zwar fehle den Kindern und ihrer jeweils erwachsenen Begleitperson als Einzelboten jetzt das Gemeinschaftserlebnis sowie das wegen der Infektionsgefahren verbotene Singen – ebenso wie den Menschen in den angemeldeten Haushalten. „Aber wir können trotzdem Spenden sammeln“, sagte Heckmann.

Weil sich wegen der Corona-Gefahren deutlich weniger Haushalte für einen kontaktlosen Besuch der Sternsinger angemeldet hätten, werde auch in die Briefkästen der Vorjahresteilnehmer ein Segenspäckchen eingeworfen. „Um möglichst viele Menschen zu erreichen“, sagte Heckmann. Deshalb seien auch in den Kirchen der katholischen Pfarrgemeinde Segenspäckchen zum Mitnehmen aufgehängt worden.

Laut Heckmann werden mit der Aktion auch in diesem problematischen Jahr allein im Stadtgebiet von Ronnenberg rund 80 Haushalte erreicht. Im Bereich der gesamten Pfarrgemeinde seien es mehr als 120 Teilnehmer. Unter dem diesjährigen Motto „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft“ gehen wegen der Corona-Regeln nur etwa zehn Kinder aus dem Stamm der normalerweise alljährlich rund 40 Sternsinger der Pfarrgemeinde als Einzelboten von Haus zu Haus. Das gespendete Geld kommt unter anderem benachteiligten Kindern in der Ukraine zugute.

Von Ingo Rodriguez