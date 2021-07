Ronnenberg

Gute Nachricht für Kinder in Empelde: Die Sommerferien können beginnen. Denn wer nicht in den Urlaub fährt und zu Hause bleibt, hat nun mehr Spielmöglichkeiten. Die Jungen und Mädchen profitieren davon, dass das Team Ökologie und Klimaschutz der Stadt Ronnenberg mit der Erneuerung der Geräte auf den Spielplätzen in der Robert-Koch-Straße begonnen hat. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werden sie freigegeben.

Für die beiden Spielplätze im größten und bevölkerungsreichsten Ortsteil von Ronnenberg seien die Wünsche der Kinder und Eltern zur Verbesserung des Angebots mit aufgenommen worden, teilt Vanessa Seewöster von der Stadt mit. Bereits in der Vergangenheit bezog die Stadt die Nutzer der Spielplätze mit ein und berücksichtigte deren Ideen.

Nebeneinander rutschen

Auf dem größeren der beiden Spielplätzen an der Robert-Koch-Straße, der sich nahe der Einmündung der Straße Am See befindet, ist ein Spielhügel modelliert worden. Darauf thront nun eine extra breite Rutsche, auf der Kinder auch zu zweit nebeneinander rutschen können. Den Rasenhügel hat die Stadt zur schnelleren Begrünung mit Rollrasen ausgestattet und Gummigittermatten zu Befestigung der Böschung eingebaut – damit beim Hochlaufen zur Rutsche der Rasen nicht allzu schnell abgetreten wird.

Die Rutsche ist nach einer Abbindezeit des Fundaments nach vier Wochen nutzbar, der Rasen hat Zeit zum Anwurzeln gehabt. Der Bauzaun um den Spielbereich wird zum Ferienbeginn abgebaut und der Hügel kann dann von den Kindern bespielt werden. Die Kosten für die Sanierung betragen inklusive der Lieferung der Rutsche, dem Material für den Einbau und der vergebenen Leistung an den Dienstleister rund 13.000 Euro.

Anfang des Jahres musste auf dem größeren Spielplatz ein abgängiges Kombigerät abgebaut werden. Die große noch vorhandene Seilpyramide soll demnächst ebenfalls ersetzt werden. Für beide Geräte soll ein neues, großes Kletterangebot mit Rutsche noch in diesem Jahr entstehen.

Matschtisch ist neu

Das ist der kleinere Spielplatz an der Robert-Koch-Straße in Empelde. Quelle: Stadt Ronnenberg

Auch auf dem kleineren Spielplatz, der weiter nordöstlich vom größeren Pendant an der S-förmigen Robert-Koch-Straße seinen Standort hat, gab es eine Generalüberholung. Die Stadt Ronnenberg ließ die lange abgesperrte Mini-Nestschaukel neu befestigen. Der Sandspielbereich hat für die Kleinkinder einen sogenannten Matschtisch bekommen. Außerdem erfolgte auf dem Gelände der Einbau einer großen Wippe, auf der vier Kinder zeitgleich toben können. Jedoch: Die Wippe hat die Stadt noch gesperrt, weil das Fundament aushärten muss, berichtet Seewöster. Ende Juli soll es aber freigegeben werden.

Für die Sanierung des kleinen Spielplatzes an der Robert-Koch-Straße hat die Stadt Ronnenberg rund 6000 Euro ausgegeben. „Wir wünschen allen Kindern viel Spaß in den Ferien auf den Spielplätzen und sind jederzeit an Anregungen und Berichten der Kinder und Eltern interessiert“, sagt Seewöster.

Von Stephan Hartung