Ronnenberg

Das Schiff auf dem Spielplatz am Mühlenrär in Ronnenberg gehört zu den beliebtestes Geräten im Ort, auf dem Mädchen und Jungen gerne toben. Jetzt steht es wie 19 andere auf einer Liste, die die Stadtverwaltung veröffentlicht hat. Im Rahmen der turnusgemäßen Kontrolle auf städtischen Spiel- und Sportflächen wurden dort Mängel festgestellt. Nun sind die Geräte bis auf weiteres gesperrt.

Die Sperrung ist das Ergebnis eines externen Gutachters, der die Jahreshauptinspektion 2020 durchgeführt hat. „Neben der Sicht- und Funktionskontrolle, die turnusgemäß von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes wöchentlich durchgeführt wird, werden die Spiel- und Freiflächen einmal pro Jahr genauer unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit überprüft“, heißt es in einer Meldung der Verwaltung. Im Gegensatz zur wöchentlichen Prüfung legt ein Sachverständiger dabei zum Beispiel Fundamente frei und überprüft intensiv die Materialbeschaffenheit einzelner Bauteile. Insgesamt etwa 1200 Einzelkriterien beziehungsweise Prüfroutinen habe es dabei zu berücksichtigen oder untersuchen gegeben.

Inzwischen weisen auch Schilder an den Absperrungen auf die Gründe hin. Quelle: Ingo Rodriguez

Ergebnis stimmt Mitarbeiter nachdenklich

„Das Ergebnis der vorliegenden Prüfung stimmt Verwaltungsmitarbeiter zunächst nachdenklich“, heißt es in der Meldung. Es lasse sich jedoch auch eine deutliche Entwicklung erkennen. So müssten die betroffenen Spielgeräte altersbedingt sowie aufgrund des Nutzungsgrades und als Folge von Witterungseinflüssen gesperrt werden. Die Mängel gelte es nunmehr schrittweise abzuarbeiten. Das die Sperrung der Geräte ausgerechnet in den Zeitraum des aktuellen Lockdowns fällt, bezeichnet die Verwaltung als „unglücklich“. Sie sei jedoch alternativlos. Es gelte potenzielle Gefahrenquellen auszuschließen.

Diese Geräte sind gesperrt Folgende Spielgeräte hat die Stadt vorübergehend für die Nutzung gesperrt: Empelde – Agricolastraße: Nestschaukel und Sandspielbereich. Robert-Koch-Straße: Bolzplatztore, Seilpyramide und Seilbahn. Am Wischacker: Stehwippe und Karussell. Ronnenberg – Nelkenweg: Schaukel. Bauernwiesenweg: Seilbahn, Kletterkombination und Hängematte. Ohefeld: Seilbahn und Schaukel. Mühlenrär: Spielschiff. Schulsportanlage: Tor. Im Goldfeld: Wippe. Benthe – Am Hammfeld: Seilbahn, Schaukel. Weetzen – Bröhnstraße: Bewegungstrainer. Ihme-Roloven – Hannoversche Straße: Wippelement.

Die Abarbeitung der Mängel habe bereits begonnen, lässt die Verwaltung wissen. Diese sei „prioritär in das Arbeitsprogramm der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes eingetaktet“. Ziel sei es, schnellstmöglich, jedoch insbesondere mit Blick auf das Frühjahr 2021, alle gesperrten Geräte wieder freigeben zu können.

Von Uwe Kranz