Ronnenberg

Vier Wochen hat es gedauert, in denen der neue Spielturm auf dem Spielplatz am Knappenweg in Ronnenberg zwar bereits aufgestellt war, aber noch nicht genutzt werden durfte. Seit vergangenem Dienstag ist er nun freigegeben. Die Stadt nimmt dies zum Anlass, Eltern auf besondere Verhaltensregeln und mögliche Gefahren hinzuweisen.

Es sei immer wieder zu beobachten, dass Kinder beim Toben und Klettern auf den Spielgeräten einen Fahrradhelm trugen. Dieser schütze zwar im Straßenverkehr vor Kopfverletzungen, doch das Tragen auf Spielplätzen könne fatale Folgen haben. „Denn die in den Normen vorgegebenen Mindestmaße von Engstellen an Spielgeräten sind nur für einen Kinderkopf ohne Helm berechnet. Die Fahrradhelme verändern die Kopfgröße so enorm, sodass die Kinder mit dem Helm an den Engstellen der Spielgeräte hängen bleiben und sich im schlimmsten Fall mit dem Helmriemen strangulieren können“, warnt die Verwaltung. Zudem könnten sich die Kinder durch den vergrößerten Kopfumfang an den Engstellen den Kopf auch so sehr stoßen, dass sie schwere Genickverletzungen erlitten.

Hinweis wird häufig übersehen

Daher gibt es auf den Spielplatzschildern der Stadt Ronnenberg bereits seit Jahren ein Piktogramm mit dem generellen Verbot, Fahrradhelme auf Spielplätzen zu tragen. Dieser Hinweis werde aber offenbar häufig übersehen. Weiterhin rät die Verwaltung: „Kordeln an Kleidungsstücken, Schlüsselbänder, Ketten ohne Sicherheitsverschluss oder andere Objekte um den Hals stellen ebenfalls eine hohe Strangulationsgefahr dar und sollten unbedingt vor dem Spielen abgenommen werden.“

Von Sarah Istrefaj