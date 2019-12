Sportverein SG 05 Ronnenberg wird 115 Jahre alt

Ronnenberg

Es ist zwar kein Jubiläum im klassischen Sinne – gefeiert wird aus gegebenem Anlass aber trotzdem: Die SG 05 Ronnenberg besteht 2020 genau 115 Jahre. Dazu hat der Verein für das kommende Jahr ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Zum Start in die Feierlichkeiten organisiert die Fußballsparte 2020 das Hallenturnier um den Stadtpokal der Bürgermeisterin am Sonnabend, 11. Januar, in der Großsporthalle, Am Sportpark, in Empelde. Es folgt am 11. April in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg auf dem Sportgelände an der Ihmer Landstraße das Osterfeuer. Am 1. Mai wird das Maibaumaufstellen auf dem Sportgelände wieder neu belebt. Besonders Familien mit Kindern sollen an diesem Tag im Mittelpunkt stehen.

Gesundheitstag in der Schule und auf dem Pausenhof

Hauptereignis zum 115-jährigen Bestehen wird am 4. Juli ein Gesundheitstag der Turnsparte unter dem Motto „50+ Aktivtag“ sein. Partner an diesem Tag ist der Regionssportbund Hannover, der wiederum ein Jubiläum feiert und im nächsten Jahr auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblickt. Örtliche Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich werden bei einer kleinen Messe Angebote rund um die Gesundheit vorstellen. Auf dem Schulhof der Grundschule Ronnenberg wird der Umgang mit dem Pedelec trainiert, die Verkehrswacht gibt Tipps zum sicheren Fahren mit dem Pkw. In der Sporthalle wird der „50+ Alltags-Fitness-Test“ des Deutschen Olympischen Sportbundes zum Mitmachen für Jedermann angeboten. An verschiedenen Stationen besteht dabei die Möglichkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Mobilität zu testen. Der Gesundheitstag findet von 14 bis 18 Uhr statt.

„Wir planen auch nach dem Sommer noch weitere Veranstaltungen, das zweite Halbjahr ist aber noch nicht abschließend geplant“, sagt Dieter Mockprang, geschäftsführender Vorstand der SG 05. Fest steht aber schon, dass die Fußballsparte den Stadtpokal ausrichten wird, ein Vorbereitungsturnier auf die Saison 2020/2021. Außerdem bemühe man sich laut Mockprang, in Zusammenarbeit mit der Grundschule Ronnenberg und der Stadt die von der Sportregion Hannover initiierte Aktion „Bewegungs-Pass-für-Kids“ mit Leben zu füllen. „Dies soll insbesondere durch das Training und die Abnahme für das Sportabzeichen und einen Sponsorenlauf erfolgen“, sagt das Vorstandsmitglied.

Traditionsverein sucht Ehrenamtliche Im Frühjahr des Jahres 1905 trafen sich zehn Ronnenberger Bürger, um im Gasthaus „Zum frohen Zecher“ an der Hamelner Straße den Radfahrverein „Solidarität“ zu gründen. Ab dem Jahr 1933 war der Sportbetrieb auf Grund von Vereinsverboten stark eingeschränkt und ruhte zeitweise. 1945 wurde dann der „Verein für Volkssport“ ins Leben gerufen und der Sportbetrieb wieder neu belebt. Mit der danach folgenden Zusammenlegung des Radsportvereins „Solidarität“, des Männerturn- und des Fußballvereins zur Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg begann eine neue Ära. Heute hat der Verein rund 1100 Mitglieder. „Diese Zahl ist seit Jahren konstant, damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Dieter Mockprang, geschäftsführender Vorstand der SG 05. Was dem Verein aber fehle, seien ehrenamtliche Helfer und Übungsleiter. „Im Kinderturnbereich bis zum Alter von sechs Jahren sind wir super aufgestellt. Wenn es aber um die Betreuung von Jugendlichen geht, dann wird es in allen Sparten wenig“, beschreibt der Vorsitzende die Situation.

Von Stephan Hartung