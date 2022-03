Springe

In Springe-Alvesrode ist in der Nacht zu Sonnabend ein großer Scheunenbrand ausgebrochen. Mehrere Ortsfeuerwehren sind seit Mitternacht im Großeinsatz und kämpfen gegen die Flammen. Ein angrenzendes Wohnhaus an der Straße Zum Saupark ist bereits zerstört. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung, außerdem starb eine trächtige Stute bei dem Feuer.

„Das Feuer brach im Stall aus und breitete sich rasant aus“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Sundmacher. „Gelagertes Stroh und Heu sorgten zusätzlich für eine massive Brandausbreitung.“ Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 0.16 Uhr ein. Obwohl die Einsatzkräfte mehrere sogenannte Riegelstellungen aufbauten, konnten sie ein an die Scheune angrenzendes Wohnhauses nicht mehr retten. Und: „Die trächtige Stute konnte den Flammen nicht mehr entkommen.“

Verletzte Person ins Krankenhaus gebracht

Nichts mehr übrig: Die Feuerwehr konnte das Abbrennen der großen Scheune nicht verhindern. In den Flammen starb eine trächtige Stute. Quelle: FFV Völksen/FFW Springe/FFW Alvesrode/THW

Zum Gesundheitszustand der verletzten Person ist noch nichts Näheres bekannt. Nach Feuerwehrangaben brachte der Rettungsdienst das Brandopfer für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Darüber hinaus erlitten zwei weitere Personen einen Schock.

Um noch größere Schäden zu verhindern, konzentrierte die Feuerwehr sich darauf, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Stallungen und Gebäude zu verhindern. Sundmacher: „Das ist uns auch gelungen.“ Neben der Freiwilligen Feuerwehr Alvesrode, Springe, Altenhagen, Völksen und Mittelrode wurden auch die Wehren Gestorf, Bennigsen und Eldagsen alarmiert. Die Stadtfeuerwehr aus Holtensen kümmert sich um die Verpflegung, Eldagsen stellt die Messkomponente.

Scheunenbrand: Löscharbeiten dauern immer noch an

Schweres Gerät: Das Technische Hilfswerk unterstützt die Löscharbeiten, indem die Helfer Zugänge schaffen und Mauern niederreißen. Quelle: FFV Völksen/FFW Springe/FFW Alvesrode/THW

Sogar aus Ronnenberg rückten Helfer an: Die Feuerwehr stellte ihre Drohne zur Verfügung, deren Luftbilder laut Sundmacher „gezielte Einsatzmaßnahmen ermöglichen“. Die Stadtwerke schalteten die Strom- und Gasversorgung in der Scheune ab, das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt ebenfalls die Brandbekämpfer. Mit ihrem schweren Gerät schaffen die 24 Helfer Zugänge und reißen Gebäudeteile nieder.

Wegen des Großeinsatzes ist die Straße Zum Saupark bis auf Weiteres komplett gesperrt. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern, ist derzeit offen. Auch zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei wird nach Abschluss des Einsatzes die Ermittlungen aufnehmen.