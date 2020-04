Stadt Ronnenberg will Behördennummer 115 nutzen

Empelde

Welche Papiere benötigen Paare für die Trauung, wo kann man Elterngeld beantragen, an welchen Tagen sind Grüngutsammelstellen geöffnet, und an wen wendet man sich bei einem Wildunfall? Auf diese und weitere Fragen sollen Bürger in der Region Hannover künftig an zentraler Stelle Antworten erhalten. Dafür wollen Region und Stadt Hannover ein Servicecenter einrichten, das für alle 21 Kommunen zuständig und unter der bundesweiten Behördenrufnummer 115 erreichbar ist – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Auch Ronnenberg will sich beteiligen, wenn auch frühstens im Sommer 2021, wie die Stadt mitteilt.

Ganz neu ist die Idee nicht. Schon 2009 haben einige Länder und Kommunen gemeinsam mit dem Bund die 115 eingeführt: eine einheitliche, leicht zu merkende Telefonnummer für Auskünfte zu allen Verwaltungsfragen, ähnlich den Notrufnummern 110 und 112. Die Behördennummer sollte perspektivisch in ganz Deutschland erreichbar sein, zunächst lief das Projekt allerdings schleppend an.

Pilotphase startet im Sommer 2020

Zum Jahresbeginn ist nun auch das Land Niedersachsen dem 115-Verbund beigetreten. In Hannover startet das sogenannte Dialogcenter im Juli 2020 in die Pilotphase. An diesem zwölfmonatigen Testlauf nehmen zunächst die Stadt Hannover und die Städte Barsinghausen, Burgwedel, Laatzen, Langenhagen und Wunstorf sowie die Gemeinden Isernhagen und Wedemark teil.

Für Bürger ändert sich in der Pilotphase erst einmal nichts, die Anrufe in die Stadtverwaltungen werden schlicht zum zentralen Servicecenter umgeleitet. Erst im Sommer 2021 will die Region dem Verbund dann formell beitreten und die Telefonnummer 115 für Hannover und das Umland freischalten, sofern die Pilotphase als erfolgreich angesehen wird.

Stadt Ronnenberg müsste 30.000 Euro zahlen

In diesem Fall wird auch die Stadt Ronnenberg beitreten. Die Stadt rechnet für das Jahr 2021 mit Kosten in Höhe von rund 30.000 Euro, die der Landeshauptstadt als Betreiberin des Dialogcenters zu zahlen wären – abhängig von der Zahl der Anrufe.

