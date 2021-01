Stadt Ronnenberg will Imagekampagne der Landwirte unterstützen

Ronnenberg

Mit der Imagekampagne „Echt grün – eure Landwirte“ will ein im Jahr 2014 begründeter Zusammenschluss aus 14 Landvölkern das Ansehen ihres Berufsstandes in der Öffentlichkeit verbessern. Dabei stoßen die Landwirte im Empelder Rathaus auf offene Ohren. Bereits im Herbst sollte es deshalb einen öffentlichen Termin zu der Kooperation geben. Die Verschärfung der Corona-Regeln kam dem in die Quere. Den gemeinsamen Plänen tut das aber keinen Abbruch.

„Ohne Landwirte geht vielfach gar nichts“

Auch Abseits von „Echt grün – eure Landwirte“ hätten sich die lokalen Bauern als verlässliche Kooperationspartner für die Stadt Ronnenberg erwiesen, erklärt Andrea Unterricker vom Team Ökologie und Klimaschutz. In ihrem Zuständigkeitsbereich gehe ohne die Unterstützung der Landwirte vielfach gar nichts. Deshalb sei es sinnvoll, auch eine solche Imagekampagne zu unterstützen, meint Unterricker.

Bestes Beispiel für die Kooperation ist die Fortschreibung des Natur- und Landschaftsplanes der Verwaltung, die mit intensiver Beteiligung der Bauern erarbeitet wurde. Als Grundbesitzer sind die Landwirte erster Ansprechpartner, wenn es um die Suche nach Möglichkeiten geht, die einzelnen Biotope im Stadtgebiet miteinander zu verbinden. Vor der Verabschiedung im Rat befindet sich der Entwurf des Natur- und Landschaftsplans derzeit zur Beratung in den Fachausschüssen. Auch bei der Umsetzung sollen die Bauern mit eingebunden werden.

Die Landwirte werden aber auch – teilweise schon seit Jahren – beim Thema Artenschutz aktiv. In der Kampagne „Bienenfreundlicher Landwirt“ wurde diese Initiative 2019 gebündelt. Schwerpunkt dieser Aktion ist die Anlage und Bewirtschaftung von Blühflächen, an denen sich die Landwirte beteiligen.

Gemeinsame Aktionen zur Biodiversität

Solche Blühflächen sollen auch die weitere Kooperation der Stadt Ronnenberg mit den Landwirten bestimmen. Dazu könnten nach Auffassung der Verwaltung sowohl kommunale als auch landwirtschaftlich genutzte Flächen dienen. Auch weitere Aktionen zur Biodiversität seien denkbar, heißt es in einem Ratsrundschreiben der Verwaltung.

Als Unterstützung der Imagekampagne regt das Rathaus zudem gemeinsame Veranstaltungen zum Beispiel auf Märkten oder Festen wie dem Stadtfest an, sofern dieser nach Lockerung der Corona-Auflagen wieder möglich sind. Die Hofläden im Stadtgebiet könnten zudem beworben werden – beispielsweise mit einer Radtour von Hof zu Hof.

