Ihme-Roloven

Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms hat es schon erlebt: Immer wieder kommt es zu Problemen mit der Toilettenanlage am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in der Ortsmitte von Ihme-Roloven. Vornehmlich bei größeren Ereignissen verweigert das Ablaufsystem seinen Dienst. Nicht nur Harms berichtete von äußerst unschönen Erlebnissen, da auch das benachbarte Feuerwehrhaus mit Mehrzweckhalle an dasselbe Abwasserrohr angeschlossen und somit von dem Ärgernis betroffen ist.

Nun soll das alles ein Ende haben. Fachbereichsleiter Frank Schulz, der unter anderem für die Gebäudewirtschaft verantwortlich ist, berichtete jetzt, dass nach einer ausführlichen Fehleranalyse das Problem gefunden sei. Abwasserrohre, die direkt vor den Eingangstüren der DGH-Toiletten verlaufen seinen teilweise zusammengebrochen, erklärte er.

Defektes Rohr soll in dieser Woche ersetzt werden

Nun soll das seit Jahren bekannte Problem innerhalb weniger Tage behoben werden. Ende der Woche soll eine Firma das Rohr im Boden bis in den Keller des Dorfgemeinschaftshauses hinein erneuern. Damit soll der Abfluss der Toilettenabwässer wieder störungsfrei gewährleistet sein.

Darüber hinaus fordert der Ortsrat eine schnellstmögliche Sanierung der Toiletteneinrichtung, die zum Gemeinschaftshaus gehört. Ortsbürgermeister Hans-Hermann Fricke hatte berichtet, dass sich seit seiner Schulzeit an dem Bau nichts verändert habe. Man hoffe in diesem Zug auch auf eine Erweiterung der Sanitäreinrichtung auf der Rückseite, erklärte der stellvertretende Ortsbürgermeister Torsten Baasner ( SPD). Im Haushalt der Stadt Ronnenberg für 2020 war allerdings kein Geld für diesen Zweck vorgesehen.

Von Uwe Kranz