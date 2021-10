Ronnenberg

Fingerspitzengefühl hat die angehende Historikerin. Vorsichtig zieht die 24-jährige Fiona Kleinfeld mit der Kuppe ihres Zeigefingers eine Falte – ein sogenanntes Eselsohr – aus einem vergilbten Dokument. Das ist aber nur der erste Schritt bei der Restaurierung, Aufbereitung und Archivierung historischer Quellen. „Bücher auf Schädlinge überprüfen, Materialien reinigen und digitalisieren, Registerkarten sortieren – ich bin auch im Alltag ganz gut darin, Ordnung zu schaffen“, sagt die Geschichtsstudentin an ihrem Schreibtisch im Stadtarchiv.

Tausende Dokumente werden gesichtet

Das neue Archiv im Keller des Gemeinschaftshauses wird zwar am Sonnabend, 9. Oktober, erst offiziell eröffnet. Trotzdem hat sich die junge Frau schon jetzt als Helferin unentbehrlich gemacht. „Ihre Unterstützung ist für mich bei der Einrichtung der Erstausstattung eine Riesenerleichterung“, sagt Stadtarchivar Matthias Biester. Seit zwei Jahren schon ist der 54-jährige Historiker damit beschäftigt, Ronnenbergs historische Schatzkammer in den Räumen der früheren Kegelbahn einzurichten. Tausende Fotos, Dokumente, Bücher, Mappen und auch Filme hat er auf Dachböden von Verwaltungsstellen, im Heimatmuseum, in Schularchiven und auch von Privatleuten gesichtet, um ihre Eignung für das neue Archiv zu überprüfen. Das für die Lagerung in Regalen und Vitrinen ausgewählte Material hat Biester schließlich zur Aufbereitung ins Archiv gebracht.

Das neue Stadtarchiv wird in Kürze eröffnet. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Geschichtsstudentin ist für Biester ein Glücksfall. Sie wohnt in Gehrden, studiert in Hannover und hatte sich vor Monaten bei ihm für ein studienbegleitendes Fachpraktikum beworben. Nach der Zusage arbeitete sie im August und September vier Wochen lang täglich im Stadtarchiv mit. „In Hannover und Gehrden waren Praktika aus verschiedenen Gründen nicht möglich“, erzählt sie.

„Die Arbeit macht mir Spaß, und ich sammele Berufserfahrung“

Die Arbeit fand sie schließlich so interessant, dass sie weiterhin regelmäßig helfen will: Sie fügt der Stadtgeschichte im Archiv nun tageweise und ehrenamtlich neue Unterlagen und Kapitel hinzu. „Die Arbeit macht mir Spaß, und ich sammele Berufserfahrung“, sagt die junge Frau. Außerdem könne sie so Menschen bei der Suche nach Vorfahren oder bei der Aufklärung von Familiengeschichten helfen.

Kleinfeld hat von der Mitarbeit auch schon persönlich profitiert. „Ich habe viel über frühere Gesetzgebungen erfahren und gelernt, alte Schreibschriften zu entziffern“, sagt sie. Zuletzt war die Ehrenamtliche damit beschäftigt, historische Gesetzbücher für die Regale auszuwählen und auf einer Spezialwerkbank von Schädlingen zu befreien. „Außerdem habe ich die Meldekarten aus dem Bürgerregister seit dem Jahr 1945 alphabetisch sortiert“, berichtet die Studentin. Sie verweist aber auch auf den 80-jährigen Uwe Repinski aus Empelde. „Er hilft auch ehrenamtlich mit“, betont sie.

„Ein Archiv wird nie fertig“

Für beide Helfer gibt es auch langfristig im Stadtarchiv jede Menge zu tun. „Auf einem Rathausdachboden lagern noch rund 400 Kartons mit Dokumenten“, sagt Biester. Ein Archiv werde nie fertig, weil ständig neue Unterlagen hinzukämen. Vieles lande zwar auch im Müll. Es sei jedoch eine Pflichtaufgabe, etwa Personenstandsunterlagen aus dem Standesamt für Erbenermittlungen aufzubewahren. Biester hat aber auch erst kürzlich von einem Spender aus Ihme-Roloven 50 private Briefe aus der Feldpost im Zweiten Weltkrieg erhalten. „Ich versuche gerade auch, für einen Engländer das Soldatengrab seines über Ronnenberg abgeschossenen Vaters zu finden“, sagt der Archivar.

Noch sind für einen Besuch im Stadtarchiv telefonische Terminabsprachen unter (0 51 09) 690 58 39 erforderlich. Nach der Eröffnung sollen aber feste Öffnungstage eingeführt und Workshops für Schulen angeboten werden. Studentin Kleinfeld fühlt sich schon jetzt im Archiv gut aufgehoben. Sie wisse, wie nützlich ein solches „Arsenal vermeintlich unnötiger Fakten“ für Menschen werden könne.

Von Ingo Rodriguez