Das Geld kommt – wie geht es nun weiter? Für die Zeit nach Ostern hatte die Stadtverwaltung mit einer Entscheidung gerechnet, ob Ronnenberg bei der Städtebauförderung des Landes berücksichtigt wird. Vergangene Woche erfuhr Bürgermeisterin Stephanie Harms „eine besonders frohe Botschaft“ aus dieser Zeitung: Für dieses Jahr erhält die Stadt 640.000 Euro aus dem Topf „Lebendige Zentren“. Trotz der Verzögerung hat die Verwaltung einen Plan für das weitere Vorgehen offenbar noch nicht in der Schublade. Man warte noch auf den offiziellen Bescheid, heißt es aus dem Rathaus.

Besser als die Nachricht ist die Perspektive

Die Stadt Ronnenberg gehört zu 13 neu in die Förderung aufgenommenen Kommunen in Niedersachsen. „Die Förderung unterstützt die Kommunen, wichtige Investitionen in die Stadt- und Ortsentwicklung zu tätigen, wodurch Ortskerne attraktiv gestaltet werden und gleichzeitig werden Arbeitsplätze im Handwerk und in der Bauwirtschaft gesichert“, stellt die Verwaltung in einer Mitteilung fest.

Viel besser als die erste Nachricht sei allerdings die Perspektive: So sollen während der nächsten zehn Jahre jährlich weitere Förderbeträge hinzukommen. Innerhalb des nächsten Jahres will die Stadt eine Million Euro in die Kernstadt investieren. Ein Drittel und damit 330.000 Euro, steuert Ronnenberg als Eigenmittel bei, erklärt Harms.

Kein schöner Ort: Die Buswendeschleife Lange Reihe könnte ein zentraler repräsentativer Platz werden. Quelle: Uwe Kranz

„Seit 2018 ist es ein harter und steiniger Weg gewesen. Einige haben nicht daran geglaubt, dass wir mit Unterstützung von Bund und Land die nächsten zehn Jahre jedes Jahr eine Million Euro investieren können“, sagt die Bürgermeisterin über die Entwicklung seit Beginn der Planungen. Der Einsatz mit den sogenannten vorbereitenden Untersuchungen habe sich gelohnt. Auch ein einstimmiger Ratsbeschluss in 2019 habe der Bewerbung Rückenwind verschafft.

Bürger wirken bei den Vorbereitungen intensiv mit

Mithilfe von Stammtischen und Planungswerkstätten hatte die Verwaltung die Ronnenberger Bürger intensiv an den Vorplanungen beteiligt. „Ohne die Unterstützung der engagierten Ronnenberger und Ronnenbergerinnen und insbesondere ohne die ehrenamtlichen Vereine und deren Mitglieder wäre das nicht möglich gewesen“, lobt Harms die Mitarbeit. Aus den Ergebnissen hatte das Planungsbüro Plan zwei Verbesserungen für die Bereiche Über den Beeken, Lange Reihe, Hagentor, den Kirchenhügel sowie den Alten Friedhof bis einschließlich des Bereichs um das Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg ausgearbeitet.

„Die definierten Ziele aus 2019 müssen nun schrittweise in einzelne Konzepte erarbeitet werden“, sagt Harms. Dabei geht es unter anderem um barrierearme Gehwege, eine Beleuchtungskonzept, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und die Gestaltung von Aufenthaltsflächen.

Eine Marathonaufgabe, für die die Verwaltung auch die Bürger wieder mit einbeziehen will. Trotz des zeitlichen Vorlaufs von rund einem Jahr nach Antragsstellung für die Förderung am 31. Mai 2019 hat die Verwaltung allerdings noch keine Antworten auf die Frage, wo die Ortskernumgestaltung begonnen werden soll und auf welche Weise die Bürger an dem weiteren Planungsprozess beteiligt werden sollen. Man warte auf den offiziellen Bescheid, heißt es aus dem Rathaus. Mindestens bis dahin müssen die Ronnenberger wohl auch auf einen weiteren Zeitplan für die Umgestaltung des Ortskerns warten.

Von Uwe Kranz