Ronnenberg

Die Ronnenberger Bürgermeisterin Stephanie Harms hat für die CDU einen Sieben-Punkte-Plan für Ronnenberg vorgelegt. Der Titel des Papiers: „Sieben-Punkte-Plan für eine Stadt mit sieben Stadtteilen.“

Zwei zentrale Punkte des CDU-Kommunalwahlprogramms sind die Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen und die Unterstützung der Familien. „Die Beteiligung der Bürger ist mir sehr wichtig und wird von mir ernst genommen“, erklärt Harms. Unter anderem fordert sie, dass der Bahnübergang in Vörie schnell wieder freigegeben werden solle, damit der für viele Bürger wichtige Verbindungsweg wieder genutzt werden könne. Auch ein Tempo-30-Limit in Linderte steht auf der Agenda von Harms. „Für Anwohner bedeutet dies mehr Lebensqualität durch weniger Lärm“, sagt sie.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Glasfaserausbau. „Ein schnelles und stabiles Internet benötigen nicht nur die Gewerbebetriebe“, betont Harms. Auch für das Homeoffice, für Schulzwecke, für die Kommunikation zwischen Enkeln und Großeltern oder für den Hausnotruf für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger werde ein schnelles und stabiles Internet dringend gebraucht.

Ganztagsbetreuung in den Grundschulen

Mit Blick auf die Familien verspricht Harms, sich dafür einsetzen, dass alle Grundschulen zu Ganztagsschulen umgebaut werden. „Damit Familien ihre Kinder bestmöglich betreut wissen und Beruf und Familie besser vereinbaren können“, sagt sie. Eltern, Lehrer, Politik, Verwaltung und Vereine erarbeiten gemeinsam das jeweilige Modell.

Nach Vorstellungen der Bürgermeisterin sollen im Stadtgebiet weitere Aufenthaltsplätze geschaffen werden, die für alle Generationen etwas anbieten: Spielgeräte für Kinder, Sitzbänke und Sportgeräte für die Erwachsenen. Bei der Standortauswahl für Treffpunkte der Jugendlichen will Harms mit ihnen ins Gespräch kommen. Die bereits abgeschlossene Abfrage der Jugendlichen im Jahr 2021 wolle sie dabei berücksichtigen.

Weitere programmatische Schwerpunkt sind die Konsolidierung der Finanzen, die Erschließung neuer Gewerbegebiete, mehr Umwelt- und Klimaschutz, mehr Bürgerservice und Digitalisierung sowie eine höhere Wertschätzung des Ehrenamtes. Das vollständige Programm ist im Internet auf der Internetseite www.stephanieharms.de abrufbar.

Von Dirk Wirausky