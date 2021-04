Ronnenberg

Für Karl-Friedrich Seemann sind die Entscheidung für den Standort des Regiobus-Betriebshofes in Weetzen und die Festlegung des Trassenkorridors für die Stromautobahn Südlink zwei Gründe zur Freude. Der Vorsitzende des Ronnenberger Heimatbundes setzt sich seit Jahren für archäologische Untersuchungen spezieller Flächen zwischen der Kernstadt Ronnenberg und Gehrden ein.

Viele dieser Flächen werden von den beiden Großprojekten auf Ronnenberger Boden betroffen sein. Nach dem niedersächsischen Denkmalschutzgesetz bedürfen dort alle Erdarbeiten der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, die im Einvernehmen mit der Denkmalpflege über notwendige Grabungen entscheide, wie Seemann erklärt. Einzelheiten sollen unter anderem Inhalt eines Gespräches sein, zu dem Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) neben Seemann auch den Stadtarchivar Matthias Biester und Timo Fleckenstein, Teamleiter Denkmalschutz im Rathaus, eingeladen hat.

Südlink tangiert mehrere potenzielle Fundstellen

Was erhofft sich der Historiker Seemann, im Bereich der Gehrdener Straße und weiter östlich davon auf Ronnenberger Boden zu finden? In mehreren Schriften hat er seine Erkenntnisse darüber in der Vergangenheit bereits veröffentlicht. Die Südlink-Trasse berühre demnach nach augenblicklichem Stand auf Ronnenberger Gebiet historisch relevante Orte wie das sogenannte Königsfeld. Dort vermutet Seemann eine mittelalterliche Straßenstation, eine Fundstelle des 6. Jahrhunderts (möglicherweise 530) und einen Hinrichtungsplatz.

Außerdem folgt die Trasse, ebenfalls auf Ronnenberger Terrain, dem Verlauf des antiken Hellweges – eine Handelsverbindung, die bis auf die Bronzezeit zurückgehen könne – und des möglicherweise noch älteren Hohl-/Tiefen-Weges. Auch der nun von der Region bestätigte künftige Standort des Regiobus-Betriebshofes in Weetzen liege im Nahbereich der Hellwegtrasse.

Gutshof aus der Merowinger-Zeit auf dem Königsfeld?

In Ronnenberg überliefert ist ein merowingischer Königshof am Hellweg, möglicherweise später als Vrygthof belegt. Die erfolgreichen Grabungen angrenzend an das Ronnenberger Königsfeld auf Gehrdener Seite bestätigten diese Überlieferung und betreffen womöglich das Vorwerk eines auf der Ronnenberger Seite vermuteten Gutshofes.

Archäologische Belege über den Anmarsch der Merowinger um 530 auf Thüringen über den nördlichen, durch Ronnenberg führenden Hellweg und zeitgleich Kampfhandlungen in der hiesigen Gegend seien im vergangenen Jahr veröffentlicht worden, berichtet der Historiker.

Der Südlink und der Regiobus-Betriebshof bringen demnach nicht nur erneuerbare Energie und neue Technologie in die Region, voraussichtlich werden sie auch einen tiefen Einblick in die Vergangenheit der Stadt liefern.

Von Uwe Kranz