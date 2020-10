Empelde

„Essen, trinken – und in den Dialog treten über Glauben in außergewöhnlichen Zeiten.“ So lautete das Motto für den Tag der offenen Moschee auf dem Gelände der Ditib Türkisch Islamischen Gemeinde in Empelde, wohin dessen Landesjugendverband Niedersachsen-Bremen eingeladen hatte. „Wir haben uns in diesem Jahr für Empelde entschieden, weil hier ein großer Außenbereich ist“, sagte Özlem Özdemir vom Ditib-Landesjugendverband. Dort lasse sich auch unter Corona-Regeln ein schöner Nachmittag verbringen.

Die Idee am Tag der offenen Moschee, der schon seit 1997 deutschlandweit am 3. Oktober gefeiert wird, sei vor allem, zusammenzukommen. Nachdem in diesem Jahr coronabedingt so viel ausgefallen ist, sei es besonders schön, bekannte Gesichter mal wieder vor Ort zu treffen, sagte Özdemir. Außerdem gehe es bei der Veranstaltung darum, neue Menschen zu treffen, sich auszutauschen und vor allem Vorurteile über den Islam aus dem Weg zu räumen. „Ich freue mich immer besonders, wenn es auch mal kritische Nachfragen gibt“, sagte die junge Frau lächelnd.

Auch eine Führung durch die Moschee gibt es. Quelle: Janna Silinger

Plattform für politische Diskussion

Insbesondere die Rolle der Frau im Islam werde immer wieder diskutiert. So auch am Sonnabend. Es sei in ihrer Religion keinesfalls verpflichtend für eine Frau, einer veralteten Rollenverteilung nachzukommen, erklärte eine junge Muslima einer Besuchergruppe, darunter auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. Sie selbst würde sich jedoch dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, wenn sie Kinder habe.

Die Rolle der Frau sei eines von vielen Themen, das im Zusammenhang mit dem Islam medial kritisch betrachtet werde, sagte Özdemir. Deswegen rief auch ihr Kollege vom Ditib-Landesjugendverband, Enes Bicak, die rund 25 Besucher dazu auf, an diesem Tag gern auch politisch zu diskutieren und diese Plattform zu nutzen.

Das sei besonders in diesen Zeiten wichtig, in denen es immer häufiger zu rassistisch motivierten Anschlägen komme, sagte Akin Simsek vom Ditib-Bundesjugendverband. „Und dagegen vorzugehen, ist auch Sache der Jugendarbeit, die immer auch Antirassismusarbeit ist“, betonte der junge Mann. Besonders groß war deshalb auch bei ihm die Freude darüber, dass dieses persönliche Treffen am 3. Oktober auf die Beine gestellt werden konnte. Es sei systemrelevant, fand er.

Vertreter vieler Jugendorganisationen vor Ort

Nicht nur Mitglieder islamischer Gemeinden, auch viele Vertreter anderer Jugendorganisationen waren am Sonnabend zur Moschee gekommen, um den Nachmittag zusammen zu verbringen. So auch Jens Beuker von der DLRG. Er wolle damit ein Zeichen setzen, sagte er. Denn der Ditib-Landesjugendverband müsse genau so behandelt und betrachtet werden wie alle anderen jungen Sparten von Vereinen oder Religionen. Denn am Ende des Tages säßen die jungen Menschen zusammen, gucken einen Film oder spielen etwas. „Es geht in der Jugendarbeit um das Zusammensein“, sagte Beuker.

Das bestätigte auch Özdemir. So voll wie bei anderen Veranstaltungen war es am Sonnabend zwar nicht, sagte sie. Das liege aber vermutlich an der Sorge um die Corona-Pandemie. Trotzdem strahlte die junge Frau. „Es sind Freunde hier.“

Von Janna Silinger