Eigentlich ist der Ratsbeschluss nicht notwendig gewesen. Um der Vorschlagsliste von Straßen in Ronnenberg für ein Innovationsprojekt der Region Hannover mehr Gewicht zu verleihen, hat Bürgermeisterin Stephanie Harms aber doch noch einmal darüber abstimmen lassen. Mehrheitlich sprach sich der Rat für einen Rundumschlag in Sachen Tempo 30 aus.

Nach einer vorangegangenen Erweiterung der Liste, würde demnach im gesamten Stadtgebiet nach Aufnahme aller Vorschläge in das drei Jahre währende Projekt nur noch auf der Landesstraße in Linderte Tempo 50 gelten.

Vorgeschlagen werden: Ihmer Tor/Über den Beeken/Benther Straße und Empelder Straße in Ronnenberg, Ronnenberger und Berliner Straße sowie Nenndorfer Straße in Empelde, Lindenbrink in Linderte, Vörier Straße in Weetzen und Wettberger Straße/Hannoversche Straße in Ihme-Roloven. Um die beiden Letztgenannten war die Liste vor der Abstimmung noch erweitert worden. Ein Teil der Hirtenstraße zwischen Berliner und Ronnenberger Straße werde bei Aufnahme dieser beiden Abschnitte automatisch integriert, erklärte Harms.

Überprüft werden sollen während der dreijährigen Testphase Aspekte bezüglich der Lärmbelastung, der Verkehrssicherheit und der Unfallhäufigkeit, ob das Limit eingehalten wird und die Auswirkung auf die Ausrückzeiten für die Freiwilligen Feuerwehren.

Harms will die Ergebnisse auch zur Grundlage weitere Vorstöße beim Land für Tempo 30 auf der Holtenser Straße in Linderte und bei der Region für eine Erlaubnis, selbst Geschwindigkeitskontrollen durchführen zu dürfen, nutzen. Ablehnung gab es von der AfD-Fraktion. Ratsherr Martin Depner sprach Tempo 30 zudem seine Wirksamkeit ab. Vereinbarkeit von Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr sei nur mit gegenseitiger Rücksicht möglich. „Und die ist nicht vorhanden“, stellte er fest.

