Empelde

Die Mitarbeiter des Empelder Katastrophenschutzes erregen schnell Aufmerksamkeit, als sie am Montagabend ihr Zelt auf dem Rewe-Parkplatz aufschlagen. Eine Frau kommt zögerlich näher. „Ist hier heute Blutspende?“, fragt sie. Doch mit ihrer Vermutung liegt sie gründlich falsch. Vielmehr sind die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes gekommen, um Corona-Schnelltests an Passanten vorzunehmen.

„Gut, dass wir noch einen Spaziergang gemacht haben“, sagt eine ältere Damen, die mit ihrem Mann zufällig auf die Teststation stößt und sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen will. Sie sind die ersten, die sich den Rachenabstrich an diesem Abend machen lassen. „Damit wir auf der sicheren Seite sind“, sagt sie.

Keine Ankündigung: „Hotspot-Andrang“ soll verhindert werden

Dort wähnte sich offenbar auch die Region Hannover, die als Auftraggeber des DRK auf jegliche Ankündigung verzichtete, um einen „Hotspot-Andrang“ zu vermeiden. „Wir wollen die Menschen sensibilisieren, das ein Test schnell geht und nicht wehtut“, sagt Regionsmitarbeiter Jan Hackmann. Bei den Empeldern, die sich in der sehr kurzen Schlange anstellen, haben sie damit auch Erfolg. „Das war kurz und schmerzlos“, sagt Walther Morawietz erleichtert, als er sich nach wenigen Sekunden wieder von dem Stuhl, auf dem getestet wird, erhebt. „In der Nase ist es schlimmer.“

Frank Holthaus baut das Testzentrum im Schatten der Empelder Hochhäuser auf. Quelle: Uwe Kranz

Der Vorstoß auf dem Parkplatz ziele auf diejenigen Bereiche in der Region, die eine besonders hohe Sieben-Tages-Inzidenz aufweisen, erklärt Hackmann. In Ronnenberg lag dieser Wert am Montag bei 173 Infizierten, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Nachdem eine Woche zuvor in Gehrden nach einer Ankündigung 225 Personen erschienen waren, habe die Aktion in Empelde lediglich die „Laufkundschaft“ auf dem Supermarktparkplatz im Visier gehabt, sagt Hackmann.

Helfer sprechen Supermarktkunden an

Diese ist allerdings nicht wirklich üppig, und so versucht Bürgermeisterin Stephanie Harms, die sich über den Verlauf vor Ort informiert, über die sozialen Netzwerke noch schnell ein paar Bürger zum Besuch des Testzentrums zu animieren. Etwas mehr Erfolg hat ein Kollege Hackmanns, der dazu übergeht, die Kunden des Supermarktes anzusprechen, um sie zu einem Test zu überreden. Innerhalb von drei Stunden wagten sich auf diese Weise lediglich 52 Personen in das DRK-Zelt.

Jeden Montag sind die Helfer des Katastrophenschutzes mit ihrem Team in der Region unterwegs. Zudem betreibt das DRK in Empelde auch das Drive-in-Testzentrum in der Apollostraße und führt Testungen in Einrichtungen wie Altenheimen durch. Auch im Landtag machen Holthaus und sein Team regelmäßig Abstriche. Der Betrieb eines weiteren, festen Schnelltestzentrums in Ronnenberg komme deshalb für die Ehrenamtler aus Kapazitätsgründen gar nicht infrage. „Das muss ohnehin dezentral gemacht werden“, findet der Einsatzleiter.

Nach einer Viertelstunde liegt das Testergebnis vor. Quelle: Uwe Kranz

Sein Team zeigt sich nicht nur beim Zeltaufbau eingespielt – die Besucher werden auch schnell und vor allem sehr freundlich durch die Testschleife gelotst. Nur wenige Minuten dauert es vom Vorlegen des Personalausweises bis zum Verlassen des Zeltes, bei dem alle einen sehr entspannten Gesichtsausdruck machen. Die Daten der Getesteten werden übrigens nur im positiven Fall registriert.

Erleichterung nach negativen Ergebnissen

Nur 15 Minuten später treten die getesteten Empelder wieder vor. Keiner von ihnen erhält an diesem Abend ein positives Ergebnis, welches zu einem anschließenden weiteren PCR-Test führen würde. Die Labortechnik zur sofortigen Auswertung der sichereren Gegenprobe haben die DRK-Helfer in ihrem Fahrzeug mitgebracht.

Nach dem negativen Ergebnis ist die Erleichterung bei allen Getesteten spürbar. Auch Walther Morawietz und seine Frau sind ausgelassener Stimmung, als sie sich vom DRK-Team verabschieden. „Und?“, fragt er: „Gehen wir jetzt noch etwas einkaufen?“

Von Uwe Kranz