In Ronnenberg ist eine Frau von einer S-Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Laut Bundespolizei wollte das Opfer gegen 10.45 Uhr vermutlich den Bahnübergang in Ronnenberg überqueren, obwohl die Schranke geschlossen war. Die Frau wurde nach Polizeiangaben von einer S-Bahn, die von Haste in Richtung Hannover unterwegs war, erfasst. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Die 35 Personen, die in der S-Bahn saßen, blieben unverletzt.

Der Bahnverkehr ruht wegen des Unfalls zurzeit, der Übergang ist gesperrt. Auch der Bahnhof wird geräumt. Der Kriminaldauerdienst übernimmt die Ermittlungen. Ein Ende des Rettungs- und Polizeieinsatzes ist aktuell noch nicht absehbar.

„Erheblichen Beeinträchtigungen“ bei S1, 2 und 5

Nach Bahn-Angaben sind die S-Bahnlinien 1, 2 und 5 unterbrochen, es komme zu „erheblichen Beeinträchtigungen“. Laut Webseite des Unternehmens enden die Züge aus Haste (S1, 2) und Hameln (S5) jeweils in Weetzen. Aus Minden (S1), Nienburg (S2) und vom Flughafen Hannover (S5) ist am Hauptbahnhof Hannover Schluss. Zwischen Weetzen und Linden-Fischerhof richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr ein – innerhalb Hannovers sollen Reisende auf die Üstra ausweichen.

