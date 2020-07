Ronnenberg

Eigentlich soll nun alles viel einfacher werden – und vielleicht auch schnelle Lösungen bringen: Die Ronnenberger Bürger, die jeden Tag viele Minuten vor geschlossenen Bahnschranken stehen, haben nach einer Gesetzesänderung zu den Kosten aus dem Januar 2020 die Hoffnung, dass zumindest einige der beschrankten Bahnübergänge in der Stadt durch Über- oder Unterführungen ersetzt werden. Nach ersten Ergebnissen eines Gutachtens muss die Stadtverwaltung die aufgekommene Euphorie nun aber bremsen. „Für uns ist das nicht unbedingt das Optimum“, sagt Timo Fleckenstein, Teamleiter räumliche Stadtentwicklungsplanung bei der Stadt Ronnenberg.

Neuen Aufwind, die Bahnlinie mithilfe von kreuzungsfreien Übergängen überwinden zu können, hat die Gesetzesänderung bezüglich der Finanzierung solcher Anlagen gebracht. Diese sieht vor, dass künftig der Bund die Hälfte, die Bahn ein Drittel und das Land ein Sechstel der Kosten tragen. Der zuvor fällige Anteil von einem Drittel, der den Kommunen zugefallen wäre, ist damit vom Tisch.

Schranken sind bis zu neun Stunden am Tag geschlossen

Von dieser Nachricht beflügelt, beauftragte die Stadt die längst fällige Betrachtung der Ronnenberger Übergänge. Das Gutachten hat zum Ziel, herauszufinden, wo im Stadtgebiet kreuzungsfreie Übergänge möglich sind. Vor allem in Weetzen mit den Übergängen an der Humboldtstraße und an der Bröhnstraße waren die Bürger gespannt auf das Ergebnis. Hier hatten Beobachtungen ergeben, dass die Schranken in Addition insgesamt rund neun Stunden pro Tag geschlossen sind. Aber auch an der Nenndorfer Straße in Empelde und am Bahnhof in Ronnenberg entstehen vor den geschlossenen Schranken lange Schlangen. Ausgerechnet die veraltete Anlage an der Ronnenberger Straße ermöglicht es, die Schranken zwischen zwei Zügen häufiger zu öffnen, und Fußgänger, Radfahrer und Autos durchzulassen.

Die ersten Ergebnisse der Studie sind allerdings ernüchternd. Man müsse unter anderem beachten, welche Auswirkungen eine Über- oder Unterführung auf den Ort habe, erklärt Fleckenstein. Letztlich müssten vor allem für den Autoverkehr bis zu 200 Meter lange Rampen errichtet werden. „Das sind große Einschnitte für das Stadtbild“, stellt der Teamleiter fest und verweist auf die dichte Bebauung in der Nähe der Übergänge.

Bau von höhenungleichen Übergängen sind kein Muss

Weiterhin relevant sind auch die Auswirkungen auf die angeschlossenen Straßen, die aufgrund des Höhenunterschiedes möglicherweise abgeschnitten werden. Das würde bedeuten, dass Verkehrsflüsse ganz neu geleitet werden und Straßen anders vernetzt werden müssten. Verkehr könnte auf diese Weise in Bereiche induziert werden, die vorher weniger belastet gewesen seien. Eine Begehung mit dem zuständigen Fachausschuss könnte diese Probleme verdeutlichen.

Auch nicht optimal sieht Fleckenstein die Verlegung von Straßen, um den Bau von Über- oder Unterführungen außerhalb des aktuellen Siedlungsgebietes zu ermöglichen, wie es andere Kommunen bereits praktiziert haben. Letztlich müsse man im Gegenzug die alten Übergänge schließen und damit die gewohnten und oft auch nötigen Verbindungen unterbrechen.

Zwar sei die Bahn inzwischen bestrebt, möglichst viele beschrankte Übergänge umzuwandeln, da diese unter anderem auch die Geschwindigkeit der kreuzenden Züge reduzieren. Für Ronnenberg sieht Fleckenstein in der Einrichtung von höhenungleichen Übergängen auch in der kostengünstigeren Variante kein Muss. Alternativ müsse man sich überlegen: „Können nicht doch mit den beschrankten Bahnübergängen leben?“

Von Uwe Kranz