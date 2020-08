Unfall: Gehrdenerin fährt in Ronnenberg auf parkendes Auto auf

Ronnenberg

Glimpflich ausgegangen ist ein Auffahrunfall am Sonnabend für eine 39-jährige Mutter aus Gehrden und ihr sieben Monate altes Kind. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug auf einen geparkten Pkw aufgefahren.

Die Gehrdenerin befuhr am Sonnabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem Skoda die Bundesstraße 217, Hamelner Straße, in Richtung Hameln. Mit ihr im PKW befand sich der sieben Monate alte Sohn. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Fahrzeugführerin einen BMW welcher kurz vor dem Ortsausgang am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Das Kind blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Über den entstandenen Schaden konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von Uwe Kranz